“Smart Cities Control Room”: Its Academy inaugura in Estra il nuovo laboratorio

Prato. Its Academy Energia Ambiente e Sostenibilità ha inaugurato oggi, nella sede di Estra a Prato, il nuovo “Smart Cities Control Room”: un laboratorio di ultima generazione dedicato alla formazione nel monitoraggio, nell’analisi e nel controllo delle città intelligenti e dei sistemi energetici complessi.

L’infrastruttura, finanziata con le risorse del Pnrr attraverso un investimento di 883.729,49 euro, è il più recente tassello della rete di laboratori diffusi che Its Academy Energia realizza direttamente all’interno delle aziende partner, evolvendo il tradizionale modello scolastico verso un approccio formativo volto a comprendere più da vicino le esigenze delle imprese.

Il laboratorio è stato progettato come una vera e propria Control Room per la formazione, e coinvolgerà ogni anno gli studenti iscritti a Its che potranno raccogliere, visualizzare e analizzare in tempo reale i dati provenienti dai sistemi di mobilità urbana e dagli impianti energetici, con l’intento di acquisire competenze immediatamente applicabili nelle utility, nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese tecnologiche.

Attraverso strumenti professionali e infrastrutture cloud, gli studenti potranno simulare le attività delle centrali operative delle Smart Cities, dal monitoraggio dei consumi e degli impianti all’analisi della mobilità e delle anomalie. L’obiettivo è formare tecnici capaci di utilizzare i dati per rendere i servizi urbani più efficienti, sicuri e sostenibili. Nell’ambito della collaborazione con Its Academy, Estra valuterà inoltre l’attivazione di stage, tirocini, percorsi di apprendistato ed eventuali opportunità di inserimento professionale per gli studenti formati attraverso il laboratorio.

Alla cerimonia, insieme al presidente di Its ed Estra Francesco Macrì e agli amministratori di Estra e di Plures, ha preso parte il Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti. Presenti anche l’europarlamentare Francesco Torselli, l’onorevole Giovanni Donzelli, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore regionale alla cultura Cristina Manetti, la consigliera regionale Chiara La Porta e il sindaco di Prato Matteo Biffoni. Una presenza istituzionale ampia, che testimonia l’attenzione e il sostegno delle istituzioni nei confronti del sistema Its, riconosciuto come uno degli strumenti più efficaci per la formazione di tecnici altamente specializzati e per il rafforzamento della competitività del sistema produttivo italiano.

“I laboratori diffusi rappresentano la sintesi più compiuta della nostra idea di formazione, in quanto permettono di acquisire esperienza e conoscenza direttamente dentro le imprese, a stretto contatto con le tecnologie e i professionisti che le governano ogni giorno. È la piena attuazione del learning by doing, principio che da sempre orienta il modello Its. In questa visione, Estra rappresenta un partner chiave nella condivisione di competenze e strumenti finalizzati alla formazione delle professionalità che guideranno la transizione energetica e digitale del Paese. Una sinergia che rafforza tanto la missione della Fondazione quanto l’impegno di Estra verso il proprio territorio“, ha dichiarato Francesco Macrì, presidente di Its e presidente di Estra.

“Per sostenere e rafforzare la crescita del sistema degli Its, il Pnrr ha stanziato 1,5 miliardi di euro. Un investimento che sta già producendo risultati concreti: gli iscritti agli Its Academy sono passati dai circa 11mila del 2020 agli oltre 40mila attuali, superando ampiamente il target Pnrr fissato a 22 mila studenti. L’inaugurazione del nuovo laboratorio Smart Cities Control Room di Prato conferma il valore del modello Its Academy, capace di mettere in rete formazione e impresa, preparando tecnici altamente qualificati e contribuendo alla competitività del sistema produttivo italiano” ha sottolineato il Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti.