“Sintesi Orbetello”: al via una serie di convegni su corretti stili di vita, prevenzione e diagnosi precoce

Grosseto. Prende il via a Orbetello un ciclo di convegni divulgativi, promossi nell’ambito del progetto “Sintesi Orbetello”, dalla Zona Distretto Colline dell’Albegna, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini sui temi dei corretti stili di vita, prevenzione e diagnosi precoce, attraverso un linguaggio semplice e accessibile. Ogni incontro offre l’occasione per ascoltare professionisti ed esperti, a cui fare domande su argomenti vicini alla vita delle persone.

Il convegno

Il primo convegno, dal titolo “Tumori della pelle. Le scelte quotidiane per ridurre il rischio e favorire la diagnosi precoce”, è in programma venerdì 24 luglio, alle 16.30, al ristorante I Pescatori di Orbetello, in piazzetta spagnola, in via Giacomo Leopardi 9, ad Orbetello. L’incontro, aperto a tutta la popolazione, consentirà di approfondire i temi della prevenzione dei tumori della pelle, fattori di rischio, comportamenti corretti, protezione dal sole, riconoscimento delle lesioni sospette, percorsi di diagnosi e trattamento.

Introdurrà gli interventi la dott.ssa Roberta Caldesi, direttrice della Zona Distretto Colline dell’Albegna. Seguirà l’intervento della dott.ssa Francesca Nisticò, responsabile scientifica del progetto “Sintesi” e membro dell’Uoc Sistema demografico ed epidemiologico della Ausl Toscana sud est, sul tema “Tumori cutanei: un problema vicino a noi. Diffusione, impatto sulla salute e importanza della prevenzione e diagnosi precoce a Orbetello”. Le dott.sse Romilda Casuscelli e Monica Paffetti, della Medicina generale di Orbetello, parleranno di “Tumori cutanei: prevenzione e riconoscimento precoce; fotoprotezione e comportamenti corretti, fattori di rischio e soggetti a maggiore vulnerabilità, riconoscimento clinico delle lesioni sospette e invio allo specialista”.

Seguirà l’intervento della dott.ssa Laura Bai, responsabile dell’Ufp Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per la Zona Colline dell’Albegna, sul tema “Tumori cutanei e lavoro: un rischio da conoscere; esposizione solare dei lavori outdoor, rischio cumulativo e tumori professionali, prevenzione e sorveglianza sanitaria”. La dott.ssa Camilla Peccianti, direttrice facente funzioni dell’Uoc Dermatologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto, terrà l’intervento dal titolo “Dal sospetto alla diagnosi e al trattamento, valutazione clinica e dermatoscopia, indicazione all’escissione delle lesioni sospette, diagnosi istologica e principali tumori cutanei, strategie terapeutiche e approccio multidisciplinare”. Infine, la tavola rotonda “Vivere dopo un tumore cutaneo”, follow-up e prevenzione delle recidive, fotoprotezione, ruolo integrato dei professionisti, qualità della vita.

Durante il convegno sarà garantito il servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni).

Il progetto “Sintesi”

Il progetto “Sintesi”, “Sin-Territorio equità sorveglianza intervento”, è finanziato dal Ministero della Salute, attraverso le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, con lo scopo di mettere in atto, per le popolazioni residenti nei SIN (Siti di interesse nazionale), interventi mirati di sorveglianza sanitaria e prevenzione, tenendo conto delle specificità del territorio e cercando di contrastare le disparità basate sullo status socio-economico, sul sesso, l’età, la disabilità, l’etnia o di altra natura.

Orbetello fa parte dei Sin dal 2002, per le attività industriali (ex Sitoco) e minerarie che vi si sono svolte sin dal 1906. La Zona Distretto Colline dell’Albegna, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione e la Medicina generale, sulla base delle linee progettuali, ha promosso “Sintesi Orbetello”, un programma di attività sanitarie, informative e partecipative rivolte alla comunità di Orbetello, per rendere la prevenzione più vicina alle persone e più attenta alle caratteristiche del territorio.

Le prime azioni sono state avviate ad aprile 2025 e proseguiranno nel corso del 2026. Tra le attività già realizzate figurano l’attivazione di un ambulatorio di counseling nutrizionale individuale, i gruppi di cammino, pensati per rimettere le persone in movimento, attraverso camminate a velocità moderata ed esercizi di allungamento, con percorsi di diversa intensità e adatti a vari livelli di allenamento, l’iniziativa “sfumare” con gruppi di auto aiuto per smettere di fumare e counseling individuali, e interventi di prevenzione personalizzata svolti dai medici di medicina generale.

È prevista l’attivazione di un ambulatorio dedicato alla prevenzione dermatologica, la prosecuzione delle attività dedicate a chi desidera smettere di fumare, e di quelle per la promozione dell’attività fisica.

Sono previsti, inoltre, interventi per rafforzare l’adesione agli screening organizzati dall’Azienda, in collaborazione con Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica).

Accanto ai servizi sanitari, “Sintesi” Orbetello prevede attività di comunicazione e iniziative pubbliche, come i 4 convegni, che rendono la prevenzione un percorso condiviso e accessibile a tutti.

L’insieme degli interventi contribuirà a favorire la riduzione dell’incidenza e a migliorare il decorso di quelle patologie che vengono definite ad origine multifattoriale, in cui cioè giocano un ruolo importante vari elementi: ambiente, stili di vita, condizioni di lavoro, livello socioeconomico e culturale e accesso ai servizi sanitari.

I prossimi convegni si svolgeranno a settembre e ottobre all’oiratorio Sant’Antonio, in via Dante 21 a Orbetello: venerdì 11 settembre, alle 16.30, “Tumore dello stomaco: un problema vicino a noi.”; venerdì 25 settembre, alle 16.30, “Tumore del polmone: un problema vicino a noi”; venerdì 9 ottobre, alle 16.30 “Reni in salute: un problema vicino a noi”. Tutti gli incontri, a ingresso libero, affronteranno il tema della prevenzione, con particolare attenzione ai principali fattori di rischio, agli stili di vita e all’importanza di riconoscere precocemente i segnali di allarme.

Sarà messa a disposizione della popolazione anche la Carta dei Servizi, che nasce per aiutare i cittadini a orientarsi tra i servizi sociosanitari disponibili sul territorio. La Carta raccolte informazioni utili su ambulatori, uffici, ospedale, Cup e altri punti di riferimento della Zona Distretto Colline dell’Albegna, con indicazioni su sedi, orari di apertura e contatti. Uno strumento pratico e accessibile, pensato per rendere più semplice l’accesso ai servizi e avvicinare la prevenzione alla vita quotidiana delle persone.

Nell’ambito del progetto saranno prodotti dei video che spiegheranno la prevenzione attraverso la parola degli esperti. Contenuti brevi e accessibili, pensati per rendere più chiari i messaggi del progetto e avvicinare la salute alla vita quotidiana delle persone.

Con l’iniziativa “Mangia sano …E maremmano” è stata lanciata una call on line per raccogliere dai cittadini ricette tipiche che saranno poi riviste in un’ottica salutista e pubblicate in un ricettario, insieme ai valori nutrizionali e ai consigli pratici su come integrare il piatto in una dieta sana ed equilibrata.

Durante i convegni saranno distribuiti gadget per favorire comportamenti salutari.

Attraverso la pagina Facebook www.facebook.com/sintesiorbetello, il profilo Instagram www.instagram.com/sintesiorbetello e il sito internet www.sintesiorbetello.it sarà possibile restare aggiornati sulle iniziative del progetto e consultare la Carta dei Servizi e le ricette.

Tutte le attività del progetto “Sintesi” Orbetello sono gratuite.