“Sinfonie d’estate”: l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto

Punta Ala (Grosseto). La seconda edizione del festival “Sinfonie d’estate”, organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, debutta sabato 18 luglio alle 21 al Belvedere dello Sparviero, alla Marina di Punta Ala, con un concerto dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” dedicato a Beethoven, in vista del bicentenario della morte del grande compositore tedesco che ricorrerà nel 2027. Saranno eseguiti il “Concerto n. 3 in do minore per pianoforte e orchestra op. 37” e la “Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21”. L’orchestra sarà diretta da Alessandro Tirotta, con Andrea Molteni al pianoforte. L’ingresso è libero e gratuito.

L’evento rientra nel cartellone di “Punta Ala Music Fest” de “L’estate del Marina 2026” realizzato dal porto Marina di Punta Ala con il Comune di Castiglione della Pescaia, sempre con la direzione artistica di Gloria Mazzi.

Al pianoforte si esibirà il giovane talento italiano Andrea Molteni, 28enne dalla fama internazionale che si è già esibito in tutto il mondo, in sedi prestigiose. Laureato con menzione d’onore al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como, ha proseguito la sua formazione a Milano con Vincenzo Balzani. Ha pubblicato tre album con l’etichetta Brilliant Classics, trasmessi da emittenti radiofoniche francesi, tedesche e da Radio Classica in Italia.

Il direttore d’orchestra Alessandro Tirotta è anche cantante lirico, violinista e musicologo. Studia musica dall’età di 4 anni, è diplomato in violino e laureato in Musicologia all’Università di Roma Tor Vergata. Si esibisce in teatri, enti lirici e sale da concerto in Italia e all’estero, come direttore o solista. Da interprete spazia dal repertorio barocco al contemporaneo, eseguendo messe, oratori, sinfonie, poemi sinfonici e composizioni sacre di Beethoven, Mendelssohn, Mozart, Schubert, Vivaldi, Haydn, Cimarosa, Wagner, Rota, Respighi, Stravinskij, Prokofiev e Čajkovskij.

Oltre a numerosi concerti sinfonici per orchestra, coro e solisti, ha diretto molte opere liriche. All’attività concertistica abbina quella di orchestratore e arrangiatore di repertorio edito e inedito, per orchestra, coro, voci e strumenti solisti.