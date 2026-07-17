Scontro tra un camion e una moto: muore un uomo

Grosseto. Incidente mortale lungo la strada del Monte Amiata, in località San Bastiano, nel comune di Santa Fiora.

Per cause in corso di accertamento, ieri pomeriggio, poco prima delle 19, una moto e un camion si sono scontrati: nell’impatto è morto un uomo di 35 anni, che era alla guida della moto.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenute l’automedica di Castel del Piano, l’ambulanza India di Santa Fiora, l’ambulanza Mise Blsd di Piancastagnaio, mentre la missione dell’elisoccorso Pegaso 1 è stata annullata prima dell’atterraggio, in quanto il paziente era già deceduto.