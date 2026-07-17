Sant’Andrea, Marconi: “Torre e Regione mantengano alta l’attenzione sull’ospedale”

Massa Marittima (Grosseto). “Al dott. Marco Torre, attuale direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, vanno le mie congratulazioni personali e a nome di tutta la Giunta comunale di Massa Marittima – dichiara il sindaco Irene Marconi – per il nuovo importante incarico di direttore generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana. La sua competenza e la conoscenza del territorio saranno un valore aggiunto per la Regione e, come tutti auspichiamo, anche un punto di riferimento per le nostre istanze sull’ospedale Sant’Andrea”.

“Ci aspettiamo infatti che la nuova fase di programmazione regionale confermi gli impegni assunti, garantisca le risorse necessarie e dia continuità ai tavoli già aperti. I cittadini hanno bisogno di certezze e di tempi chiari – prosegue il sindaco di Massa Marittima -. Il percorso avviato per il presidio ospedaliero Sant’Andrea non deve subire ritardi, né interruzioni. Per Massa Marittima e per tutti i comuni del territorio, l’ospedale rappresenta un presidio di salute fondamentale, che dobbiamo tutelare e rafforzare. Il dottor Marco Torre ha partecipato lo scorso maggio al Consiglio comunale aperto di Massa Marittima dedicato all’ospedale Sant’Andrea, nel corso del quale, alla presenza di cittadini, sindaci, sigle sindacali e professionisti dell’ospedale, sono state ribadite le richieste che arrivano dal territorio, tutte chiaramente scritte in un documento di sintesi approvato all’unanimità dal Consiglio comunale. Sarà nostra cura portare avanti quelle istanze, avviando sin da subito un dialogo con il nuovo direttore generale della Asl Toscana Sud Est, che succederà a Marco Torre, con particolare riguardo agli interventi più urgenti, necessari a garantire servizi efficienti, personale adeguato e una sanità di qualità vicina alle persone. Alla Regione e al dottor Marco Torre, chiediamo di mantenere alta l’attenzione verso il territorio. Da parte nostra confermiamo la massima disponibilità ad un confronto costruttivo e leale, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e nell’interesse dei cittadini che rappresentiamo.”