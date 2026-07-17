“Parco aperto”: Pacifico rende omaggio ad Ornella Vanoni

Grosseto. Prosegue con la musica, con un omaggio alla straordinaria Ornella Vanoni, il teatro oltre allo spettacolo della natura, il calendario estivo di “Parco aperto”, la rassegna organizzata dal Parco della Maremma, per portare l’arte e la divulgazione scientifica anche sui sentieri dell’area protetta.

Il programma

Si parte domenica 19 luglio, con “Diario sentimentale di una donna libera – Ornella Vanoni – Le parole, la musica”, lo spettacolo che Pacifico dedicata a un’incredibile artista, portavoce di messaggi di grande modernità. L’appuntamento è sull’itinerario A6, alle 18.45: in una radura in mezzo al verde si assiste allo spettacolo seduti su cuscini (per arrivare sul sentiero è possibile partire dal centro visite di Alberese o dal paese, dirigendosi nella strada a sinistra della chiesa).

Ik concerto

Con “Diario sentimentale di una donna libera”, che vede la regia di Gabriele Russo, la voce di Elisa Parmigiani, Carlo Gaudiello al pianoforte e il coordinamento artistico di Gianmarco D’Alessandro, Pacifico, al secolo Luigi di Crescenzo, porta in scena il ritratto di una donna fuori dal comune, che ha avuto il privilegio di frequentare. Il cantautore, infatti, oltre ad aver scritto per lei canzoni, ha raccolto i suoi ricordi in una fortunata biografia “Vincente o perdente” e ha avuto modo di apprezzare una donna intelligente, imprevedibile, con tanti caratteri unici che l’hanno resa cara e indimenticabile.

Nel corso di questo racconto – fatto di parole, ma anche, inevitabilmente, di canzoni – lo spettatore si rende conto di quanto la vita di questi artisti, grandi e irripetibili, sia intrecciata alle nostre vite, di quanta strada abbiamo fatto assieme. Pacifico è tra i cantautori e gli autori più stimati del panorama italiano; ha collaborato con artisti come Morricone, Nannini, Bersani, Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Bocelli, Morandi, per citarne alcuni, ed è autore di sei album.

I biglietti per lo spettacolo di Pacifico sono in vendita a 22 euro più diritti di prevendita su www.ticketone.it e www.18tickets.it.

Prima dello spettacolo, domenica 19 luglio, intorno alle 18.30 Legambiente consegnerà ufficialmente al Parco della Maremma la certificazione “Ecoevents” che testimonia l’attenzione per l’impatto ambientale delle attività di spettacolo: tutte le iniziative realizzate dal Parco della Maremma godono, ormai da alcuni anni, di questo importante riconoscimento che sottolinea come sia possibile portare lo spettacolo anche in ambienti naturali con un basso impatto per flora e fauna.

I prossimi appuntamenti

Gli appuntamenti al Parco della Maremma non terminano domenica.

Giovedì 23 luglio è in programma un appuntamento gratuito che rientra tra le iniziative di valorizzazione e promozione 2026 “Festa e estate nei parchi”, promosse dalla Regione Toscana.

L’itinerario A1b (San Rabano breve) ospiterà il teatro nella natura con la compagnia Confine Zero, che presenta lo spettacolo site-specific “Monaci per caso”, un percorso di letture e narrazione pensato per valorizzare la storia e l’atmosfera unica dell’antica abbazia, accompagnano il pubblico in un’esperienza immersiva, di media difficoltà, tra paesaggio, memoria e racconto.

L’evento è in calendario per le 17 (con ritrovo alle 16.45 al cimitero di Alberese), prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it

Musica e natura tornano a incontrarsi e unirsi lunedì 27 luglio con il concerto di Michele Makarovic (tromba), Lorenza Baudo (voce) e Stefano Pioli (pianoforte) che, al Granaio lorenese, alle 21, presentano “La musica è un film…nella natura”. (Costo 10 euro, prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it).

Gli eventi di “Parco aperto” proseguono anche ad agosto e settembre con, tra gli altri, il neuroscienziato Giorgio Vallortigara (11 agosto) e il giornalista Paolo Mieli (5 settembre).

Tutti gli appuntamenti sono consultabili sul sito del Parco della Maremma: www.parco-maremma.it.