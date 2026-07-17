Ospedale Misericordia: guasto al sistema di condizionamento, tecnici al lavoro

Grosseto. A causa di un guasto al sistema di condizionamento dell’aria dell’ospedale Misericordia, nelle prossime ore alcuni servizi potrebbero temporaneamente non essere climatizzati. La climatizzazione è comunque garantita nelle aree di degenza, nelle aree di cura a maggiore criticità, nel blocco operatorio e al pronto soccorso.

L’Ufficio tecnico aziendale è già al lavoro per ripristinare il regolare funzionamento dell’impianto nel più breve tempo possibile.

La Direzione si scusa per gli eventuali inconvenienti e ringrazia utenti e personale per la comprensione e la collaborazione.