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Nuovi segretari per due circoli del Pd in città: ecco chi sono

"Ascolto, partecipazione e impegno concreto per una città che guarda al futuro"

di Redazione
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Grosseto. Con la conclusione del congresso dell’Unione Comunale siamo stati eletti segretario e segretaria dei nuovi circoli, nati dall’accorpamento dei circoli Centro-Pace e Gorarella-Barbanella e intitolati rispettivamente a Nilde Iotti e Tina Anselmi. Due figure che hanno segnato la storia democratica e sociale del nostro Paese e che rappresentano per noi un esempio di impegno, responsabilità e servizio verso la comunità”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Cristian Marchini, segretario del circolo “Nilde Iotti”, e Catia Mostaccio, segretaria del circolo “Tina Anselmi”.

“Assumiamo questo incarico con entusiasmo e con la consapevolezza delle sfide che attendono la nostra città – continua la nota -. I circoli vogliono essere prima di tutto luoghi di ascolto del territorio, aperti al confronto con cittadini, associazioni e realtà sociali, per raccogliere bisogni, valorizzare idee e trasformarle in proposte concrete. Crediamo che la buona politica debba partire dalla presenza costante nelle comunità e dalla capacità di costruire risposte condivise ai problemi quotidiani. Negli ultimi anni Grosseto ha visto emergere criticità che meritano maggiore attenzione: riteniamo che amministrare significhi soprattutto garantire qualità della vita, continuità negli interventi e attenzione ai bisogni reali delle persone”.

“Il nostro obiettivo è contribuire a costruire un’alternativa credibile, fondata sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla concretezza. Vogliamo lavorare ogni giorno, insieme ai cittadini, per una Grosseto più inclusiva, più curata e più capace di rispondere alle esigenze di chi la vive – termina il comunicato -. Per questo rivolgiamo un invito a tutte e a tutti: partecipare alla vita dei circoli, portare idee, esperienze e competenze, contribuire con il proprio tempo e il proprio impegno. Le comunità crescono quando le persone scelgono di esserne protagoniste. È da qui che vogliamo partire, insieme, per costruire il futuro della nostra città”.

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