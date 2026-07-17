“Musica sull’acqua”: nuovo appuntamento con l’Orbetello Piano Festival

Orbetello (Grosseto). Un tramonto in musica, affacciati su un suggestivo scorcio della laguna toscana: sabato 18 luglio, nuovo appuntamento con Orbetello Piano Festival sulla terrazza della Polveriera Guzman dove, alle 19.45, Federica Bortoluzzi offrirà “Musica sull’acqua”, un intenso e suggestivo viaggio nel pianoforte romantico, capace di fondere virtuosismo e lirismo.

La pianista

Nata a Milano nel 1988, Federica Bortoluzzi inizia lo studio del pianoforte all’età di sei anni.

La sua intensa attività concertistica è stata apprezzata per la genuinità e la sensibilità espressiva delle interpretazioni e le ha permesso di conquistare numerosi premi e riconoscimenti Accanto all’attività concertistica, ha intrapreso studi classici e svolto un’intensa attività didattica attraverso laboratori, masterclass e iniziative culturali.

Attualmente ricopre la cattedra di Pianoforte principale al Conservatorio statale di musica “Pietro Mascagni” di Livorno.

I prossimi appuntamenti

Il viaggio sulle note del pianoforte fra palcoscenici d’eccezione prosegue poi giovedì 23 luglio (alle 21.30) quando il festival si sposta al Casale Giannella – Oasi Wwf: qui Alessandro Marano (pianoforte) eseguirà i celebri “Quadri di un’esposizione” di Mussorgsky, un programma che unisce virtuosismo e intensità espressiva.

Giovedì 30 luglio (alle 21.30) ancora il Casale Giannella – Oasi WWF sarà palcoscenico per “Onde sospese, da Satie a Philip Glass”, il recital di Alessandro Vena (pianoforte).

Sabato primo agosto, alle 19.30, l’Orbetello Piano Festival torna sulla terrazza della Polveriera Guzman e presenta Daria Sannikova, vincitrice dell’Orbetello Piano Competition 2025 – Categoria Junior, giovane pianista ucraina, attualmente studentessa in Svizzera, che, con il suo concerto dal titolo “Il grande Romanticismo: Chopin e Liszt”, promette intense emozioni.

Attesissimo il “Concerto all’alba” che martedì 4 agosto (inizio alle 6.00) porterà il pianoforte nella suggestiva cornice dell’Oasi Wwf del bosco di Patanella (Orbetello). Qui Denise Lutgens, direttrice artistica del Globe International Piano Competition di Hilversum (Paesi Bassi), offrirà al pubblico un’esperienza musicale immersiva, eseguendo brani di Satie, Chopin, Debussy al sorgere del sole.

La XV edizione dell’Orbetello Piano Festival si concluderà giovedì 6 agosto (alle 19.30) sulla terrazza della Polveriera Guzman con il recital “Gran finale”, che vedrà protagonista Yuki Mihara, vincitrice Orbetello Piano Competition 2025, categoria Master.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti per l’associazione culturale Kaletra, il festival è realizzato grazie al sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Orbetello. L’evento è inoltre reso possibile grazie ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Camera di Commercio Maremma e Tirreno, oltre al supporto di numerosi sponsor privati.

Per l’atteso appuntamento del 6 agosto, la manifestazione vanta una prestigiosa sinergia internazionale e istituzionale, fregiandosi del patrocinio e del sostegno della Provincia di Grosseto e del patrocinio dell’Istituto italiano di cultura giapponese.

Informazioni e biglietteria: cell. +39.389.2428801, www.orbetellopianofestival.it