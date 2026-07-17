Musica classica, jazz e danza: il paese celebra il decennale di Clazz International Music Festival

Arcidosso (Grosseto). Dal 22 luglio al 2 agosto Arcidosso torna ad accogliere il Clazz International Music Festival, la manifestazione internazionale nata nel 2016 dall’incontro tra musica classica e jazz.

“Il rapporto tra Arcidosso e Clazz è cresciuto nel corso di dieci anni, coinvolgendo musicisti, studenti, associazioni, attività e pubblico – dichiara il sindaco di Arcidosso Jacopo Marini –. Il festival porta nel nostro paese artisti di livello internazionale e, allo stesso tempo, costruisce occasioni di formazione, collaborazione e incontro con la comunità. Il programma del decennale attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi di Arcidosso, offrendo due settimane di musica e spettacolo”.

“È difficile credere che siano già passati dieci anni. – commenta Matt Pickart, direttore artistico del Festival – Arcidosso è stata per me una casa estiva creativa e una fonte di grande ispirazione, così come per centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo. Personalmente, sono profondamente grato alla meravigliosa gente di Arcidosso che ha sostenuto il festival negli ultimi dieci anni. Speriamo di vedervi ai nostri concerti per celebrare questo importante traguardo. Sarà una serie di eventi artistici indimenticabili che non vorrete perdervi. Grazie di tutto e non vediamo l’ora di continuare la nostra splendida collaborazione per molti anni a venire”.

L’edizione 2026 celebra i primi dieci anni del festival con tredici appuntamenti che porteranno ad Arcidosso musicisti, docenti, studenti e giovani talenti provenienti da diversi Paesi. Concerti, masterclass, musica da camera, improvvisazione e danza animeranno piazza della Riconciliazione, il Teatro degli Unanimi, la chiesa di San Leonardo e il Wish Pub.

Gli studenti arriveranno da nove Paesi, tra cui quattro nuovi per Clazz, Costarica, Messico, Polonia e Israele, portando il totale a venti Paesi provenienti da quattro continenti nell’ultimo decennio. Sono membri di prestigiose istituzioni come Juilliard, Berklee, McGill e Interlochen.

Ad anticipare il festival sarà il concerto “Con-fuoco!”, organizzato da La Casa dell’Arte Music Festival, in programma sabato 18 luglio, alle 21, nella chiesa di San Leonardo (in sostituzione del Teatro degli Unanimi). Una serata dedicata alle musiche di Schumann, Brahms e Bartók, interpretate dal violista David Aaron Carpenter e dalla pianista Viviana-Zarah Baudis. L’ingresso è libero.

L’edizione del decennale si impreziosisce inoltre della collaborazione con ArciDance, con la direzione artistica di Claudio Caverni. Dopo gli studi ad Arcidosso e Siena, Claudio si trasferì a New York, dove completò la sua formazione alla rinomata Alvin Ailey School. Tre appuntamenti porteranno in piazza della Riconciliazione il dialogo tra musica e movimento: il 24 luglio con “Dialoghi tra musica e danza”, il 28 luglio con “Passi d’Aperitivo” con Claudio e il 30 luglio con l’ArciDance finale.

Il Clazz si aprirà ufficialmente mercoledì 22 luglio, alle 21.30, in piazza della Riconciliazione, con Groovin’ in Toscana, che vedrà protagonisti Mateusz Smoczynski, Chris Tate e l’ArtBeat Duo formato da Grace Marin e Mark Morton.

Il programma proseguirà con Paul e Andrea, insieme a Paul Hanson e Andrea Pellegrini, e con “Dialoghi tra musica e danza”, una produzione che riunirà Claudio Caverni, ArciDance, Matt Pickart, Anqwenique Kinsel, Chris Tate e Dianne Betkowski.

Ampio spazio sarà dedicato alla formazione e ai giovani musicisti, con i due Showcase dei talenti nascenti, il concerto di musica da camera nella chiesa di San Leonardo e la masterclass della pianista canadese Louise Bessette. Il calendario comprende inoltre una Jazz Jam al Wish Pub e il concerto che vedrà insieme maestri e allievi in un viaggio tra repertorio classico e jazz.

Tra gli artisti-insegnanti che si esibiranno dell’edizione 2026 figurano Miroslav Hristov, Chih-Long Hu, Julian Gutierrez, Jacek Kochan, Helmut Lipsky, Thomas Fortmann, Nancy Stagnitta, Tony Negron e James Falzone.

Venerdì 31 luglio, nella chiesa di San Leonardo, Louise Bessette sarà protagonista di un concerto seguito dalla presentazione dell’album “Grafeneck 10654”, insieme a Helmut Lipsky e Thomas Fortmann. Considerata una delle più importanti interpreti al mondo della musica di Olivier Messiaen, Bessette ha ricevuto nel 2019 il Lifetime Artistic Achievement Award dai Governor General’s Performing Arts Awards, il più alto riconoscimento canadese nel campo delle arti performative.

La chiusura è in programma domenica 2 agosto, alle 21.30, in piazza della Riconciliazione, con il gran finale per orchestra dedicato al decennale di Clazz. Sul palco saliranno i solisti Helmut Lipsky, Dianne Betkowski, Nancy Stagnitta, Tony Negron e James Falzone, sotto la direzione di Matt Pickart.

Il Clazz International Music Festival 2026 è realizzato con il contributo della Regione Toscana, del Comune di Arcidosso, della Pro Loco di Arcidosso e dell’Istituto polacco di Roma.

L’ingresso a tutti i concerti è gratuito.

Il programma

Anteprima – 18 luglio, ore 21 – Chiesa di San Leonardo

“Con-fuoco!”, concerto organizzato da La Casa dell’Arte Music Festival. Musiche di Schumann, Brahms e Bartók, con David Aaron Carpenter e Viviana-Zarah Baudis. Ingresso libero.

22 luglio, ore 21.30 – Piazza della Riconciliazione

“Groovin’ in Toscana”, con Mateusz Smoczynski, Chris Tate e ArtBeat Duo, formato da Grace Marin e Mark Morton.

23 luglio, ore 19 – Teatro degli Unanimi

Paul e Andrea, con Paul Hanson e Andrea Pellegrini.

24 luglio, ore 21.30 – Piazza della Riconciliazione

“Dialoghi tra musica e danza”, con Claudio Caverni, ArciDance, Matt Pickart, Anqwenique Kinsel, Chris Tate e Dianne Betkowski.

25 luglio, ore 21.30 – Teatro degli Unanimi

Showcase Talenti nascenti I.

26 luglio, ore 18 – Chiesa di San Leonardo

Musica da camera a San Leonardo, con Miroslav Hristov e Chih-Long Hu.

28 luglio, ore 19.45 – Piazza della Riconciliazione

“Passi d’Aperitivo con Claudio”, con Claudio Caverni e ArciDance.

28 luglio, ore 21.30 – Wish Pub

Jazz Jam, con Julian Gutierrez e Jacek Kochan.

29 luglio, ore 21.30 – Chiesa di San Leonardo

Showcase Talenti nascenti II.

30 luglio, ore 18 – Teatro degli Unanimi

Masterclass con Louise Bessette.

30 luglio, ore 21.30 – Piazza della Riconciliazione

ArciDance finale, con Claudio Caverni e ArciDance.

31 luglio, ore 21.30 – Chiesa di San Leonardo

Louise Bessette in concerto. A seguire, presentazione dell’album “Grafeneck 10654”, con Louise Bessette, Helmut Lipsky e Thomas Fortmann.

1° agosto, ore 21.30 – Piazza della Riconciliazione

Maestri e allievi in concerto: un viaggio tra musica classica e jazz.

2 agosto, ore 21.30 – Piazza della Riconciliazione

“Celebrando 10 anni di Clazz”: gran finale con orchestra, con i solisti Helmut Lipsky, Dianne Betkowski, Nancy Stagnitta, Tony Negron e James Falzone. Direttore Matt Pickart.

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