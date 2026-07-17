“Maremma Archeofilm”: il programma della serata conclusiva

Grosseto. Ultima serata in programma per la V edizione del “Maremma Archeofilm”, il festival internazionale del cinema archeologico che per tre serate ha animato il Giardino dell’Archeologia di Grosseto portando nel cuore della Maremma il racconto della storia e dell’umanità.

Il programma

Sabato 18 luglio sarà dedicato ai luoghi e alla memoria. “Gargano sacro” (regia di Lorenzo Scaraggi) condurrà, infatti, il pubblico su un cammino lungo centoventi chilometri tra sentieri, abbazie, eremi e boschi secolari del promontorio pugliese, offrendo una riflessione sul valore del viaggio lento e sull’eredità culturale custodita nei paesaggi.

Ospite della serata sarà Chiara Valdambrini, direttrice della Fondazione antico Ospedale Santa Maria della Scala – Siena, che dialogherà con il pubblico sul ruolo della valorizzazione culturale e della conservazione della memoria.

Subito dopo l’incontro con la direttrice, sarà proclamato il film vincitore del “Premio Maremma Archeofilm 2026”, la pellicola in programma più votata dal pubblico nel corso delle serate del festival.

Gran finale con “Fengyang. L’antica capitale dimenticata della Cina” (regia di Stéphane Bégoin), affascinante produzione franco-cinese che racconta una delle più sorprendenti scoperte archeologiche degli ultimi anni. Gli scavi condotti nell’antica città imperiale di Fengyang stanno infatti riportando alla luce una metropoli monumentale, rivelando nuovi interrogativi sulla nascita, l’ascesa e l’improvvisa scomparsa di uno dei più ambiziosi progetti urbani della Cina imperiale.

L’iniziativa, organizzata da Firenze Archeofilm, Archeologia Viva (Giunti Editore), associazione M.Arte, Museo archeologico e d’arte della Maremma e Comune di Grosseto, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Visit Tuscany, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, ha proposto una selezione internazionale di documentari provenienti da Italia, Francia, Cina e Indonesia, accompagnati da incontri con studiosi, esperti e protagonisti del mondo della cultura.

Ogni appuntamento è stato accompagnato da una degustazione di vini offerta da La Selva, per unire il piacere della scoperta culturale alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Informazioni: Museo archeologico e d’Arte della Maremma. Tel. 0564 488752 In caso di maltempo il festival si svolgerà al Museo di Storia Naturale (Strada Corsini 5, Grosseto).

Programma completo: https://www.firenzearcheofilm.it/grosseto/

Selezione filmati e archivio cinematografico: Firenze Archeofilm.