Manifestazione internazionale di powerlifting in città: il Comune ricevuto nella sede della Fipe

Grosseto. Lo sport come strumento di cooperazione internazionale, diplomazia tra i popoli e promozione del territorio. È questo l’obiettivo del percorso avviato dal Comune di Grosseto per rafforzare le relazioni con la Repubblica Popolare Cinese attraverso iniziative di carattere sportivo e istituzionale.

In quest’ottica si è svolto ieri a Roma, nella sede della Federazione italiana pesistica (Fipe), l’incontro tra il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, il presidente federale Alberto Miglietta, il segretario generale Francesco Bonincontro e il direttore di “Sporteconomy” Marcel Vulpis, dedicato allo sviluppo di un progetto per la realizzazione a Grosseto, entro la fine dell’anno, di una manifestazione internazionale di powerlifting, disciplina in forte crescita, con la partecipazione di atleti italiani e della Repubblica Popolare Cinese.

L’iniziativa si inserisce nelle attività promosse dall’Ufficio relazioni internazionali e cooperazione territoriale del Comune di Grosseto per consolidare i rapporti con il Paese asiatico e favorire nuove occasioni di collaborazione istituzionale, culturale e sportiva.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Federazione italiana pesistica per la disponibilità dimostrata e al presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti per il lavoro svolto nel promuovere questa importante opportunità per la nostra città – dichiara il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. L’obiettivo è portare a Grosseto, entro la fine dell’anno, un prestigioso evento internazionale dedicato al powerlifting, con la partecipazione di atleti italiani e della Repubblica popolare cinese. Sarebbe un’iniziativa di grande valore, capace di rafforzare la promozione internazionale del nostro territorio e di consolidare il percorso di relazioni istituzionali che stiamo costruendo. Grosseto vuole continuare a distinguersi come città dello sport: un’amministrazione che investe in questo settore investe infatti nella crescita del territorio, nelle relazioni tra i popoli e nelle opportunità di sviluppo che da esse possono nascere”.

“Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di dialogo – sottolinea il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti –. Con questo progetto vogliamo creare un’occasione di valorizzazione per Grosseto, rafforzando al tempo stesso il percorso di relazioni che l’amministrazione sta sviluppando con la Repubblica popolare cinese. L’incontro con la Fipe, che ringrazio per la disponibilità e l’interesse dimostrati, è un’opportunità da esplorare con attenzione, nella convinzione che iniziative di questo tipo possano contribuire a dare ulteriore visibilità alla città e a rafforzarne il ruolo nel panorama della cooperazione internazionale”.

“Siamo lieti di affiancare il Comune di Grosseto – aggiunge il presidente della Fipe Alberto Miglietta – in un progetto che mette lo sport al centro del dialogo e della cooperazione internazionale. Come Fipe crediamo che la pratica sportiva sia un linguaggio universale capace di unire comunità diverse, valorizzare i territori e creare opportunità concrete per giovani, tecnici e imprese. L’apertura di un canale strutturato con la Repubblica popolare cinese rappresenta per noi un’occasione strategica: potrà favorire scambi tecnici e culturali, la realizzazione di eventi di alto livello a Grosseto e la promozione di percorsi formativi condivisi. Ringrazio l’amministrazione per la visione: lavoreremo affinché questa iniziativa porti benefici tangibili alla città e rafforzi il ruolo dello sport italiano nel panorama internazionale”.