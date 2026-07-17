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Laguna, il sindaco: “Situazione stabile. Nessuna emergenza, ma il monitoraggio è costante”

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). «La situazione della laguna di Orbetello resta stabile»: a farlo sapere è il sindaco, Andrea Casamenti, in seguito alla riunione di questa mattina (venerdì 17 luglio) del Comitato tecnico scientifico, che continua a monitorare costantemente lo stato di salute della Laguna.

«La situazione – dettaglia Casamentiresta sostanzialmente stabile, non c’è alcun allarme, ma permangono situazioni localizzate di criticità dovute al protrarsi del caldo intenso che, secondo gli esperti del Lamma presenti al tavolo, ci accompagnerà almeno fino a martedì. Il livello dell’acqua resta alto, intorno ai 17/18 centimetri, e questo è un elemento positivo».

«Per il momento – aggiunge il sindaco – non si riscontra nessuna emergenza, ma il monitoraggio è necessariamente costante e l’attenzione resta molto alta da parte di tutti gli Enti coinvolti. In quest’ottica già giovedì 23 luglio è stata indetta una riunione del Cts per fare nuovamente il punto della situazione».

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