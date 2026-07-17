Fondazione Grosseto Cultura ricorda don Roberto: “Lascia un’eredità preziosa alla città”

Grosseto. Fondazione Grosseto Cultura esprime profondo cordoglio per la scomparsa di don Roberto Nelli, sacerdote, uomo di cultura e protagonista di un percorso che ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale della città di Grosseto. Per decenni ha saputo costruire un dialogo autentico tra fede, arte e società, promuovendo iniziative che hanno coinvolto istituzioni, scuole, musei e cittadini. È stato inoltre componente del consiglio scientifico del Polo culturale Le Clarisse, offrendo il proprio contributo con competenza, sensibilità e una visione sempre aperta al confronto.

Tra le esperienze che più hanno caratterizzato il suo impegno resta la “Settimana della Bellezza”, progetto da lui ideato e sviluppato come occasione di incontro tra il patrimonio artistico, la riflessione culturale e la spiritualità. Un’iniziativa che negli anni ha coinvolto anche il Polo culturale Le Clarisse e che è diventata un punto di riferimento per la vita culturale grossetana, capace di mettere in relazione linguaggi, istituzioni e pubblici diversi.

«Con don Roberto scompare una delle personalità che più hanno contribuito a far crescere la cultura come luogo di dialogo e di comunità. Ha sempre creduto che il patrimonio artistico fosse uno strumento capace di avvicinare le persone e creare occasioni di confronto. La sua intelligenza, la sua umanità e la sua capacità di costruire relazioni resteranno un’eredità preziosa per tutta Grosseto. A nome del Consiglio di amministrazione della Fondazione Grosseto Cultura esprimo la più sincera vicinanza alla Diocesi e a quanti gli hanno voluto bene». Così il presidente della Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari, insieme al Consiglio di amministrazione.

Al ricordo si unisce anche il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa: «Ho conosciuto don Roberto molti anni fa e da allora ho avuto il privilegio di condividere con lui tanti progetti. Era una persona capace di accogliere tutti con naturalezza, convinta che la cultura fosse un ponte e mai un confine. Con la “Settimana della Bellezza” ha dato vita a un’esperienza straordinaria, mettendo in dialogo la Cattedrale, il Museo archeologico, il Polo Le Clarisse, i teatri e le scuole. Ho sempre ammirato il suo entusiasmo, la sua curiosità e la capacità di guardare all’arte come a un linguaggio capace di parlare a chiunque, credente o non credente. Per noi delle Clarisse è stato un amico, un punto di riferimento e un membro prezioso del Consiglio scientifico. La sua mancanza sarà profonda, ma resteranno il suo esempio e il suo modo di intendere la cultura come servizio alla comunità».