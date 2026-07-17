Black out nel quartiere, Enel: “Singolo problema, guasto risolto in maniera definitiva”

Follonica (Grosseto). In riferimento al disservizio di Senzuno a Follonica, con particolare riferimento a via della Repubblica, segnalato da Confesercenti Grosseto, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) precisa che “si è trattato di un singolo problema relativo ad un cavo interrato di bassa tensione, circoscritto per estensione, ma complesso per l’individuazione del punto preciso danneggiato, che ha richiesto l’utilizzo del ‘laboratorio mobile’ dell’azienda per identificare il tratto di rete interessato”.

“I tecnici di E-Distribuzione hanno inizialmente ripristinato il servizio elettrico con una soluzione provvisoria e questa mattina all’alba, una volta individuata l’area specifica di intervento, hanno effettuato il lavoro definitivo riportando la rete elettrica al normale assetto di esercizio – prosegue il comunicato di Enel –. La situazione è quindi definitivamente risolta, anche se è utile ricordare che in questo periodo estivo di ‘ondate di calore’ il sistema elettrico è sottoposto ad una condizione particolare, che vede E-Distribuzione efficacemente impegnata con una task force dedicata per assicurare il servizio”.

“Nella zona, peraltro, la società elettrica ha in programma un importante investimento per la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione in via Palermo, parallela a via della Repubblica e denominata proprio ‘Senzuno’, che sarà realizzata secondo i migliori standard tecnologici e ambientali. Grazie a questo nuovo impianto, sarà possibile potenziare il sistema elettrico e garantire una distribuzione ottimale dei carichi: il progetto è stato condiviso con l’amministrazione comunale di Follonica, che E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione. E-Distribuzione informa altresì che, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti all’803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica – termina la nota –. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito web dell’azienda e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la ‘mappa delle disalimentazioni’”.