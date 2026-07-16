Sanità, il Pd: “Il centrodestra riabilita i medici radiati durante il Covid”

Grosseto.“L’approvazione, in Commissione Affari sociali della Camera, dell’emendamento a prima firma dell’onorevole Bonguerrieri, sottoscritto dalle deputate Vietri e Morgante, che apre alla reiscrizione del personale sanitario radiato durante la pandemia da Covid-19, rappresenta una scelta di estrema gravità”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Alberto Colombini, responsabile Sanità dell’Unione Comunale del Partito democratico di Grosseto.

“Si tratta di un provvedimento che rischia di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini, professionisti sanitari e istituzioni, un elemento fondamentale per garantire autorevolezza e credibilità al nostro Servizio sanitario nazionale – continua la nota -. La radiazione dall’albo professionale costituisce il più grave dei provvedimenti disciplinari e viene adottata solo nei confronti di chi viola in modo irreparabile il codice deontologico. Consentire oggi una riabilitazione indiscriminata significa trasmettere un messaggio pericoloso: quello secondo cui le responsabilità professionali e deontologiche possono essere cancellate con una semplice scelta politica”.

“Ancora una volta il Governo Meloni e la sua maggioranza sembrano inseguire il consenso di una parte del mondo no vax, dopo la Commissione parlamentare sul Covid e gli interventi sulle sanzioni ai sanitari sospesi durante l’emergenza pandemica – sottolinea il comunicato –. Una strategia che mortifica il lavoro svolto da migliaia di medici, infermieri e operatori sanitari che, con professionalità e spirito di sacrificio, hanno affrontato una delle pagine più drammatiche della storia recente del nostro Paese. Il Covid-19 non è stato un’opinione, né un confronto ideologico. È costato la vita a migliaia di cittadini e a 383 professionisti sanitari che hanno perso la propria esistenza mentre erano impegnati a curare gli italiani. A loro, alle loro famiglie e a tutti coloro che hanno rispettato le regole e le indicazioni della comunità scientifica dobbiamo rispetto, memoria e responsabilità. L’obbligo vaccinale per il personale sanitario fu una misura di sanità pubblica adottata per proteggere i pazienti più fragili e garantire la sicurezza delle strutture sanitarie. Fu una scelta difficile, ma necessaria, assunta seguendo le evidenze scientifiche e le indicazioni delle autorità sanitarie nazionali e internazionali”.

“Sarebbe inoltre importante conoscere la posizione degli amministratori del centrodestra del nostro territorio. Il sindaco di Grosseto e la sua maggioranza condividono questa scelta del Governo Meloni? Ritengono giusto consentire la reiscrizione di professionisti radiati durante la pandemia? Crediamo che i cittadini abbiano il diritto di conoscere il loro punto di vista, soprattutto in una città come Grosseto, che ha vissuto, come il resto del Paese, le drammatiche conseguenze dell’emergenza sanitaria, pagando un prezzo umano e sociale molto elevato – termina la nota -. La memoria, la scienza e il rispetto per chi ha sacrificato la propria vita non possono essere oggetto di compromessi politici”.