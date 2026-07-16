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La banda del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana in concerto a Marina

L'iniziativa è in programma sabato 18 luglio

di Redazione
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Grosseto. Sabato 18 luglio, alle 21, la banda del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana si esibirà in concerto – a ingresso libero – presso lo stabilimento balneare del Savoia Cavalleria, sul lungomare Leopoldo II di Lorena a Marina di Grosseto.

Sarà un omaggio in musica alla Maremma e ai frequentatori della località balneare.

“Il concerto della banda del Corpo militare è un’occasione festosa per celebrare la Croce Rossa Italiana ed il legame con il Savoia Cavalleria, reparto dell’Esercito italiano di stanza a Grosseto – dichiara il Maggiore Pietro Garofalo, Comandante del Centro mobilitazione Toscana del Corpo militare volontario della Cri –, che spesso trova i nostri militari al suo fianco come supporto sanitario”.

Il programma

Il programma prevede pezzi classici di musica militare accanto a brani di musica leggera, pop e classica italiana e internazionale, trascritti e adattati per l’occasione dal maestro, il Capitano Mauro Rosi, direttore della banda. Tra questi saranno eseguiti brani indimenticabili di Ennio Morricone, Domenico Modugno e del gli artisti di Usa for Africa 1985.

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