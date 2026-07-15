“Senza luce, senza paura”: al via la mostra sulla protesta dei minatori di Ravi Marchi

Gavorrano (Grosseto). Il Comune di Gavorrano organizza. presso la ex miniera di Ravi, la mostra curata dal fotografo Franco Borrelli dal titolo “Senza luce, senza paura: i minatori di Ravi Marchi”.

Un evento culturale dal profondo valore storico, documentario e antropologico, che lega la bellezza della fotografia d’epoca alla memoria del passato minerario e della sua gente.

La mostra

Il percorso espositivo, attraverso le immagini scelte da Franco Borrelli, racconta la protesta dei minatori e l’occupazione della miniera Marchi avvenuta nell’autunno del 1963.

I minatori, in seguito alle scelte della società e al licenziamento della metà dei lavoratori, compirono un gesto estremo occupando le gallerie sotterranee per oltre tre mesi.

L’esposizione si concentra sui protagonisti di quelle vicende, gli uomini, i cosiddetti “sepolti vivi” e le loro donne che svolsero un ruolo determinante durante tutto il periodo della lotta.

Le donne, organizzate in modo spontaneo, affiancarono le rivendicazioni e sostennero i mariti, figli, padri e fratelli con forza e determinazione.

Parteciparono alle manifestazioni e fornirono aiuto morale e alimentare permettendo la continuazione della protesta.

La lotta dei minatori di Ravi fu un fatto collettivo che coinvolse, oltre all’amministrazione comunale, ai partiti politici e ai sindacati, anche la popolazione di un vasto territorio che compì atti di grande solidarietà nei confronti degli operai e delle loro famiglie.

La mostra si inaugura presso la miniera di Ravi Marchi venerdì 17 luglio alle 18. Sarà visitabile, a ingresso libero, fino al 31 agosto, durante gli spettacoli serali e il sabato dalle 17 alle 19, in occasione delle visite guidate.