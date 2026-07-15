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“Senza luce, senza paura”: al via la mostra sulla protesta dei minatori di Ravi Marchi

L'inaugurazione è in programma venerdì 17 luglio

di Redazione
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Gavorrano (Grosseto). Il Comune di Gavorrano organizza. presso la ex miniera di Ravi, la mostra curata dal fotografo Franco Borrelli dal titolo “Senza luce, senza paura: i minatori di Ravi Marchi”.

Un evento culturale dal profondo valore storico, documentario e antropologico, che lega la bellezza della fotografia d’epoca alla memoria del passato minerario e della sua gente.

La mostra

Il percorso espositivo, attraverso le immagini scelte da Franco Borrelli, racconta la protesta dei minatori e l’occupazione della miniera Marchi avvenuta nell’autunno del 1963.

I minatori, in seguito alle scelte della società e al licenziamento della metà dei lavoratori, compirono un gesto estremo occupando le gallerie sotterranee per oltre tre mesi.

L’esposizione si concentra sui protagonisti di quelle vicende, gli uomini, i cosiddetti “sepolti vivi” e le loro donne che svolsero un ruolo determinante durante tutto il periodo della lotta.

Le donne, organizzate in modo spontaneo, affiancarono le rivendicazioni e sostennero i mariti, figli, padri e fratelli con forza e determinazione.

Parteciparono alle manifestazioni e fornirono aiuto morale e alimentare permettendo la continuazione della protesta.

La lotta dei minatori di Ravi fu un fatto collettivo che coinvolse, oltre all’amministrazione comunale, ai partiti politici e ai sindacati, anche la popolazione di un vasto territorio che compì atti di grande solidarietà nei confronti degli operai e delle loro famiglie.

La mostra si inaugura presso la miniera di Ravi Marchi venerdì 17 luglio alle 18. Sarà visitabile, a ingresso libero, fino al 31 agosto, durante gli spettacoli serali e il sabato dalle 17 alle 19, in occasione delle visite guidate.

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