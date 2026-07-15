Sanità, Minucci: “Al posto di Torre servirà una persona che conosca profondamente il territorio”

Grosseto. “Congratulazioni a Marco Torre, ma adesso servirà una persona che conosca profondamente il territorio dell’Asl Toscana Sud Est. E serviranno tempi rapidi per nominare un nuovo direttore.”

Lo chiede il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, dopo la nomina dell’attuale direttore generale Torre a direttore della sanità toscana.

“Ci fa piacere sapere che Torre, come lui stesso ha detto, continuerà a ‘lavorare con il massimo impegno per dare seguito agli obiettivi condivisi e agli impegni assunti con i cittadini e le cittadine delle province di Grosseto, Siena e Arezzo’. Ma i residenti della Toscana sud est hanno ‘fame’ di sanità pubblica, che sia sempre più vicina ai territori. Nei nostri sopralluoghi, negli ospedali del capoluogo maremmano e in quelli della provincia di Grosseto, abbiamo toccato con mano disservizi, carenze strutturali, di personale e di strumentazioni tecnologiche all’altezza – sottolinea Luca Minucci -. Abbiamo ospedali con pochi medici e infermieri che, in taluni casi, si trovano anche a coprire, magari, i servizi delle nuove case di comunità. Il percorso di crescita e di sviluppo di questo territorio, per consolidarsi, ha bisogno di investimenti e assunzioni”.

“Prima che il direttore Torre lasci l’Asl sud est, potrebbe spiegarci come intende affrontare e risolvere la carenza di medici di base nei territori di Grosseto e Monte Argentario? Ritiene che posti letto, personale, attrezzature tecnologiche siano adeguati per l’operatività dell’ospedale di Grosseto? Pensa di potenziare o dismettere l’ospedale di Castel del Piano? Come pensa di garantire la funzionalità delle case di comunità nei comuni di Follonica e Massa Marittima? – chiede il consigliere regionale di Fratelli d’Italia –. Domande che nascono da sopralluoghi in strutture che presentano gravi criticità, da colloqui con un personale stanco e ridotto ai minimi termini. La miglior promozione, per noi, sarebbe quella dei numeri, positivi per il territorio maremmano. E, invece, siamo a raccontare una quotidianità complicata”.