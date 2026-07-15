Home GrossetoSanità, Minucci: “Al posto di Torre servirà una persona che conosca profondamente il territorio”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Sanità, Minucci: “Al posto di Torre servirà una persona che conosca profondamente il territorio”

Intervento del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, dopo la nomina dell'attuale direttore generale dell'Asl Toscana sud est a direttore della sanità toscana

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 17 views

Grosseto.Congratulazioni a Marco Torre, ma adesso servirà una persona che conosca profondamente il territorio dell’Asl Toscana Sud Est. E serviranno tempi rapidi per nominare un nuovo direttore.”

Lo chiede il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, dopo la nomina dell’attuale direttore generale Torre a direttore della sanità toscana.

“Ci fa piacere sapere che Torre, come lui stesso ha detto, continuerà a ‘lavorare con il massimo impegno per dare seguito agli obiettivi condivisi e agli impegni assunti con i cittadini e le cittadine delle province di Grosseto, Siena e Arezzo’. Ma i residenti della Toscana sud est hanno ‘fame’ di sanità pubblica, che sia sempre più vicina ai territori. Nei nostri sopralluoghi, negli ospedali del capoluogo maremmano e in quelli della provincia di Grosseto, abbiamo toccato con mano disservizi, carenze strutturali, di personale e di strumentazioni tecnologiche all’altezza – sottolinea Luca Minucci -. Abbiamo ospedali con pochi medici e infermieri che, in taluni casi, si trovano anche a coprire, magari, i servizi delle nuove case di comunità. Il percorso di crescita e di sviluppo di questo territorio, per consolidarsi, ha bisogno di investimenti e assunzioni”.

“Prima che il direttore Torre lasci l’Asl sud est, potrebbe spiegarci come intende affrontare e risolvere la carenza di medici di base nei territori di Grosseto e Monte Argentario? Ritiene che posti letto, personale, attrezzature tecnologiche siano adeguati per l’operatività dell’ospedale di Grosseto? Pensa di potenziare o dismettere l’ospedale di Castel del Piano? Come pensa di garantire la funzionalità delle case di comunità nei comuni di Follonica e Massa Marittima? – chiede il consigliere regionale di Fratelli d’Italia –. Domande che nascono da sopralluoghi in strutture che presentano gravi criticità, da colloqui con un personale stanco e ridotto ai minimi termini. La miglior promozione, per noi, sarebbe quella dei numeri, positivi per il territorio maremmano. E, invece, siamo a raccontare una quotidianità complicata”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Il cedro del Libano di via Lago di...

“No al maxi impianto agrivoltaico”: “L’Alternativa” lancia la...

Caccia alle ultime 3 serrande in centro: l’arte...

Preferenze elettorali, Megale: “Mancata approvazione occasione mancata per...

Torna “Maremma Archeofilm”: tre giorni di cinema gratuito...

Trasparenza amministrativa, Forza Italia: “Il Comune torna ad...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: