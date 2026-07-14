Rossano Massai confermato alla presidenza di Ance Toscana

Firenze. L’assemblea di Ance Toscana, associazione delle imprese edili aderenti al sistema Confindustria, ha confermato Rossano Massai presidente dell’associazione toscana per il quadriennio 2026-2030.

Eletti anche i due vicepresidenti, che sono Giangiacomo Gellini e Stefano Fani, il tesoriere, che è Andrea Tanzini.

Rossano Massai, dell’impresa Fratelli Massai, vanta una lunga esperienza nel settore edile, in particolare dei lavori pubblici, in provincia di Grosseto. .

Nella foto, da sinistra a destra: il vicepresidente Stefano Fani; il tesoriere Andrea Tanzini; il presidente Rossano Massai; il vicepresidente Giangiacomo Gellini.