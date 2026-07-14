Home EconomiaRossano Massai confermato alla presidenza di Ance Toscana
EconomiaEconomia GrossetoGrosseto

Rossano Massai confermato alla presidenza di Ance Toscana

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Firenze. L’assemblea di Ance Toscana, associazione delle imprese edili aderenti al sistema Confindustria, ha confermato Rossano Massai presidente dell’associazione toscana per il quadriennio 2026-2030.

Eletti anche i due vicepresidenti, che sono Giangiacomo Gellini e Stefano Fani,  il tesoriere, che è Andrea Tanzini.

Rossano Massai, dell’impresa Fratelli Massai, vanta una lunga esperienza nel settore edile, in particolare dei lavori pubblici, in provincia di Grosseto. .

Nella foto, da sinistra a destra: il vicepresidente Stefano Fani; il tesoriere Andrea Tanzini; il presidente Rossano Massai; il vicepresidente Giangiacomo Gellini.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Futuro dei lavoratori: le strutture aziendali Femca del...

46° Grey Cat Festival: jazz in Maremma dal...

Torre in Regione, Anaao: “Nuovo incarico non sia...

Remigrazione, la Cgil: “Suggestione di moda, ma scollegata...

La notte sicura ha un nuovo simbolo: arriva...

Colonne sonore e omaggio a Robin Williams: al...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: