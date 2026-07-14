A Roccastrada una settimana ricca di eventi: dalle tradizioni contadine ai piatti tipici

Roccastrada (Gr) – Settimana ricca di eventi nel territorio comunale quella che si è appena aperta a partire dalla sagra della Ribollita a Ribolla e la Festa nell’Aia a Roccastrada e spettacoli musicali a Roccatederighi e Montemassi.

Da giovedi 16 e a domenica 19 a Roccastrada si terrà la “Festa nell’Aia” con la rievocazione del rito della trebbiatura. Riscoprire una tradizione del mondo contadino, divertendosi: è questo il senso della “Festa nell’aia“. Per quattro giorni grandi e piccini potranno rivivere l’esperienza della trebbiatura del grano.

Sarà possibile, inoltre, partecipare alla preparazione del pane, seguendo tutta la filiera dalla lavorazione del grano fino alla produzione finale. L’aia sarà animata dalla presenza di tanti animali: dai cavalli alle vacche maremmane, dai ciuchi alle pecore fino alle papere e alle galline. A fine trebbiatura i più piccoli potranno dare l’assalto al pagliaio, toccando con mano il risultato dell’ultima fase della raccolta del grano.

Da venerdi 17 a domenica 19 luglio, a Ribolla in piazza della Paga si terrà una nuova edizione della “Sagra della Ribollita” giunta quest’anno alla 14° edizione ed organizzata dalla locale Pro Loco. Apertura del bar e del ristorante tutte le sere alle ore 19:30. Alle 21:00 musica, serate danzanti e cover band con ingresso libero.

Sabato 18 luglio alle 21:15 Piazzetta Senesi a Roccatederighi ospita il concerto della rassegna “Music & Wine” dal titolo “Viva latino Amèrica!” con il duo Equinox.

Saranno protagonisti: Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra.

L’evento ad ingresso libero è organizzato in collaborazione con il Comune di Roccastrada e l’Associazione Pro Loco di Roccatederighi.

Domenica 19 luglio al Castello di Montemassi “Alf Comedy” con Stand Up Comedy e sketch video: ALF Comedy è un collettivo comico. Il trio realizza video comici sui canali social e serate dal vivo, con ospiti da tutta Italia, caratterizzate dalla compresenza di più linguaggi comici: stand up, video, monologhi teatrali, letture umoristiche e sketch. Nel trio, Matteo Picardi, video maker di matrimoni (celibe), Pasquale Gorrasi, stunt man di Zaniolo per gli infortuni, e Lorenzo Catalini, sceneggiatore con 0 film all’attivo.

La serata inizierà alle 21:00, i posti sono limitati e quindi è necessaria la prenotazione telefonando, nelle ore serali, o inviando messaggio whatsapp al numero 371 6925467. Il biglietto è comprensivo di drink euro 12. Riduzione per i soci Arci euro 10.

L’evento è realizzato dall’Arci di Montemassi con il patrocinio del Comune di Roccastrada.