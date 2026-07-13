SuperEnalotto, centrato un “5” a Grosseto

Il SuperEnalotto premia la Toscana. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026, nella regione sono stati centrati quattro “5” per un totale che supera i 59mila euro. Nell’estrazione di venerdì sono stati realizzati tre “5” da 11.266,70 euro ciascuno: due sono stati messi a segno presso il “Tabacchi 92” situato in Via del Canto, 2 a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, il terzo premio è andato, invece, a Calcinaia in provincia di Pistoia, presso la “Tabaccheria” in Via Tosco Romagnola, 128 B. Mentre, nella giornata di sabato è stato centrato un “5” da 25.834,12 euro a Grosseto, presso il “Bar Luciano” in Via Bonghi, 23-25.

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 14 luglio, sale a 193,6 milioni di euro.