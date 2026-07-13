Senzuno, il Pd: “Serve una pedonalizzazione intelligente e un programma di attrazioni”

Follonica (Grosseto). Dallo scorso 15 giugno, è in atto la pedonalizzazione sperimentale di parte del quartiere di Senzuno, per il periodo estivo in fascia serale.

“E’ un intervento che sosteniamo e va nella giusta direzione – si legge in una nota del Pd di Follonica –. Tuttavia, la messa in pratica mostra alcune criticità che richiedono qualche correttivo, al fine di non penalizzare il tessuto economico e valorizzare maggiormente il rione”.

“L’ascolto attento di tutte le componenti del quartiere, emerso chiaramente anche nel recente dibattito sulla stampa locale tra le preoccupazioni dei commercianti di via della Repubblica e il punto di vista dei residenti favorevoli alla vivibilità, mostra che il provvedimento attuale necessita qualche aggiustamento e manca di una visione d’insieme”, sostiene Lorenzo Lorenzi, referente per le attività produttive della segreteria del Pd di Follonica.

“Una chiusura stradale non può infatti reggersi da sola, ma deve essere supportata da logistica, flessibilità e capacità di attrazione. I turisti e i cittadini cercano un motivo per frequentare un’area pedonale; la pedonalizzazione funziona solo se si creano reali presupposti di richiamo – prosegue il Pd -. Per superare l’attuale gestione, avanziamo quattro proposte concrete alla Giunta comunale:

1. rimodulazione degli orari, tutela della logistica e del riposo: È necessario posticipare l’inizio della pedonalizzazione serale alle 19.30 o alle 20.00, momento in cui il clima diventa favorevole e i flussi si spostano dal mare al borgo, evitando di bloccare la viabilità alle 18.00, quando la via è ancora vuota. Al contempo, l’orario del mattino va anticipato stabilmente alle ore 6.0″. Come spiega Lorenzi, questo passaggio è fondamentale per rimettere al centro le esigenze delle attività produttive: bloccare l’accesso fino alle 7.00 paralizza la filiera dei fornitori di beni freschi, dei corrieri e la logistica di vicinato. Fissare l’apertura alle 6.00 significa permettere il carico e scarico merci in sicurezza, garantendo agli esercenti di allestire e preparare i negozi in tempo;

2. piano strutturato di eventi e mercatini di qualità. La Ztl va riempita di contenuti attraverso una programmazione organica ed ecocompatibile. L’idea è quella di calendarizzare appuntamenti ripetuti, come mercatini di qualità (sul modello già felicemente collaudato e difeso in altre zone della città), serate di degustazione ed esposizioni di artisti locali che offrano ai passanti una reale motivazione di visita;

3. automazione degli accessi (Pilomat). Si chiede l’installazione di dissuasori mobili automatizzati che permettano una gestione efficiente, moderna e tecnologica dei flussi stradali. L’adozione di varchi elettronici eviterebbe le quotidiane procedure manuali di chiusura e apertura della via caricate attualmente sulla Polizia Municipale;

4. ingresso del quartiere. Sul piano della viabilità, è utile valutare la possibilità di una rotonda d’ingresso al quartiere, per consentire a chi viene di via Palermo di imboccare via della Repubblica.

“Senzuno ha caratteristiche uniche che non possono essere penalizzate da un esperimento monco. Il nostro obiettivo rimane quello di coniugare il sacrosanto diritto al lavoro degli esercenti con il benessere dei residenti – conclude Lorenzi –, attraverso il dialogo costruttivo e soluzioni di buonsenso”.