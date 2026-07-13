Sanità, la gratitudine di un paziente per l’ospedale San Giovanni di Dio: “Professionalità e umanità straordinarie”

Grosseto. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento di Silvio Batazzi, presidente e allenatore dell’Asd Giovani Calciatori (associazione che promuove il calcio a livello di scuola calcio puntando sulla socializzazione e il rispetto delle regole al campo Zauli), a seguito del suo recente ricovero:

«A seguito del mio recente ricovero presso l’Unità chirurgica dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello, desidero esprimere pubblicamente il mio più vivo ringraziamento al dottor Gianluca Saccucci e alla dottoressa Arianna Napoleone. In loro ho trovato non solo una straordinaria capacità professionale, ma anche uno spessore umano fuori dal comune: doti fondamentali quando ci si trova nel ruolo di paziente.

Ci tengo inoltre a sottolineare con estrema soddisfazione l’eccellente macchina organizzativa che ha coordinato ogni fase del mio ricovero: una gestione impeccabile che mi ha accompagnato dalla presa in carico iniziale fino al momento delle dimissioni.

Un grazie di cuore va a tutti i collaboratori dell’équipe chirurgica e al personale infermieristico. Con la loro cura, attenzione e dedizione quotidiana, sono riusciti a farmi sentire costantemente protetto, rassicurato e in ottime mani.

A tutti voi va il mio più grande e affettuoso abbraccio.

Con profonda stima e riconoscenza»