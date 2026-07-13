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Regione: Marco Torre nuovo direttore generale della direzione sanità, welfare e coesione sociale

Giani: “La persona giusta per questo incarico. Ha svolto l’attuale ruolo con passione, dedizione e competenza”

di Redazione
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Il presidente della Toscana Eugenio Gani ha scelto il nuovo direttore generale della direzione sanità welfare e coesione sociale della Regione: sarà Marco Torre, attuale direttore generale dell’Asl Toscana Sud-Est. Sostuirà Federico Gelli.

“Ritengo – commenta Gianiche Torre possa essere la persona giusta per questo incarico, visti i proficui risultati e la collaborazione che c’è stata negli anni recenti con il sottoscritto, con l’assessore al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni e con tutta la Giunta”. “Saranno ora espletati – aggiunge – gli ulteriori passaggi di legge”.

La decisione in ogni caso è stata presa.

Alle 12 di oggi, lunedì 13 luglio, era scaduto il termine per presentare le domande al ruolo di direttore generale. La legge attribuisce al presidente della Regione la scelta.

“Marco Torre  – spiega ancora il presidente Gianiha svolto egregiamente, in tempi recenti, l’importante incarico di direttore generale della Fondazione Monasterio, struttura specializzata al punto da essere definita ‘l’ospedale del cuore’, ottenendo brillanti risultati riconosciuti da tutti”.

A fine gennaio 2025 era stato successivamente nominato da Giani alla guida dell’Asl Toscana Sud Est, la più grande per superficie della regione, estesa sul territorio delle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

“Ho avuto la soddisfazione – si sofferma ancora il presidente della Toscananel vederlo svolgere tale ruolo in modo attento, competente e con grande passione e dedizione. Da qui la mia decisione, alla luce delle domande presentate e dell’esame dei curricula”.

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