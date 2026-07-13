Lo sbarco sulla luna è stato davvero reale?: se ne parla all’osservatorio astronomico

Grosseto. Venerdì 17 luglio, alle 21.30, all’osservaotrio astronomico di Roselle ci saranno come relatori d’eccezione l’astrofisico Emiliano Ricci e l’astrofisica Silvia Giomi.

L’argomento trattato sarà uno dei più discussi nella storia della scienza, ovvero il celeberrimo complotto lunare. Una bandiera che “sventola”, ombre strane, foto sospette e una domanda che da decenni accende discussioni: lo sbarco sulla luna è stato davvero reale? Saranno ripercorse le teorie più famose del complotto lunare, smontandole con curiosità, prove e un pizzico di ironia. Perché sì: sulla Luna ci siamo andati davvero. Ma capire perché qualcuno continua a dubitarne è quasi altrettanto affascinante.

Seguiranno, meteo permettendo, le osservazioni della volta celeste ad occhio nudo e tramite i telescopi associativi.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione direttamente sul sito: https://www.amsagrosseto.com/newsite/

I relatori

Emiliano Ricci è giornalista, scrittore e divulgatore scientifico. Laureato in Fisica con orientamento astrofisico e dottore di ricerca in telematica e società dell’informazione, ha collaborato con le principali testate nazionali del settore astronomico e di divulgazione scientifica, tra cui le Scienze e Focus. Ha contribuito alla realizzazione di enciclopedie e di opere a fascicoli dedicate all’astronomia, è autore di “La fisica in casa” (Giunti, 2024, quarta edizione), “Sex and the Physics” (con Monica Marelli, Rizzoli, 2011), “Guida turistica dell’universo” (Giunti, 2021). Il suo ultimo libro è “Perché il cielo di notte è buio?” (Apogeo, 2026). L’Unione astronomica internazionale ha nominato in suo onore l’asteroide 35465 “Emilianoricci”, per la sua attività di divulgazione dell’astronomia.

Silvia Giomi si è laureata in Fisica e Astrofisica all’Università di Firenze, conseguendo nello stesso periodo il diploma in pianoforte al Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia. Tra la musica e la scienza ha scelto di dedicarsi a quest’ultima, lavorando per diversi anni al planetario di Firenze. Successivamente, ha conseguito un’ulteriore specializzazione sempre nell’Ateneo fiorentino, in fisica medica. Attualmente, lavora come dirigente fisico all’Asl Toscana Sud-Est. Nel 2022 è entrata a far parte dell’osservatorio astronomico di Roselle Amsa, di cui è stata direttrice scientifica fino a metà 2025.