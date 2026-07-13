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Le mura del paese si rifanno il trucco: al via l’intervento di riqualificazione

Previsti la pulitura delle mura, un nuovo camminamento e la sistemazione dell'area accanto al campo polivalente

di Redazione
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Manciano (Grosseto). Sono stati consegnati oggi, lunedì 13 luglio, i lavori per la riqualificazione delle antiche mura di Saturnia, un intervento da 300mila euro che punta a valorizzare uno dei luoghi simbolo del borgo e a renderlo ancora più fruibile per cittadini e visitatori.

L’opera è finanziata per 200mila euro attraverso il progetto Aree interne e per i restanti 100mila euro con un cofinanziamento del Comune di Manciano.

I lavori

L’intervento prevede la pulitura e il recupero delle mura, la realizzazione di un nuovo camminamento, che consentirà di apprezzare maggiormente il monumento, e la sistemazione dell’area adiacente al campo polivalente, con l’obiettivo di restituire decoro e funzionalità a uno spazio particolarmente frequentato.

«Con questo intervento proseguiamo il lavoro di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del nostro territorio – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Marco Galli –. Le mura di Saturnia rappresentano un bene identitario di grande valore e meritavano un’opera di recupero che ne migliorasse la conservazione e la fruibilità. Grazie al finanziamento delle aree interne e all’investimento del Comune, possiamo restituire alla comunità un luogo più curato, accessibile e valorizzato, contribuendo al tempo stesso a rendere ancora più attrattivo uno dei borghi più importanti della Maremma».

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