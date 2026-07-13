Home AmbienteLaguna, il sindaco: “Situazione stabile e nessuna emergenza, ma l’attenzione resta alta”
AmbienteAmbiente GrossetoCosta d'argento

Laguna, il sindaco: “Situazione stabile e nessuna emergenza, ma l’attenzione resta alta”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 26 views

Orbetello (Grosseto). «La situazione della òaguna di Orbetello è stabile, non c’è emergenza, ma l’attenzione resta comunque alta e il monitoraggio è continuo»: a dirlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, dopo la riunione del Comitato tecnico scientifico tenutasi questa mattina in Comune. 

Il Cts si è riunito questa mattina alla presenza dei rappresentanti della Regione Toscana, di Arpat, del Wwf e degli altri Enti coinvolti nel monitoraggio ambientale della laguna. Venerdì è già stato fissato un nuovo incontro: «Vista la necessità – sottolinea il primo cittadinodi monitorare costantemente la situazione, in quanto permangono delle criticità legate alla temperatura dell’acqua, che si attesta intorno ai 30 gradi, fatta eccezione per una zona dove se ne sono registrati 28». 

«Abbiamo registrato in ogni caso – aggiunge Casamenti un buon dato idrometrico: ora il livello dell’acqua si aggira intorno ai 18/20 centimetri, dagli 11 di qualche giorno fa, dopo il picco minimo dovuto all’evaporazione di 5/6 centimetri un paio di settimane fa. Il livello fissato per agevolare le nidificazioni sarebbe di 13 centimetri, ma questa mattina, durante il Cts, su una mia proposta, è stato deciso di mantenere questo livello alto, anche con il consenso del Wwf, per affrontare meglio questo momento di criticità».

Per quanto riguarda il Cts, nei prossimi giorni arriverà la nomina del Comune, per decreto del sindaco, del revisore dei conti, dopo una riunione della maggioranza tenutasi nei giorni scorsi, mentre Silvano Focardi sarà il rappresentante del Comitato tecnico scientifico di Orbetello all’interno del Consorzio che «auspichiamo sarà presto operativo – conclude il sindaco –; al momento, comunque, la situazione è costantemente monitorata, non ci sono emergenze. anche se resta la preoccupazione legata al perdurare delle alte temperature, come ormai ogni anno in questo periodo. Giovedì e venerdì saranno le giornate più calde, come ci hanno detto gli esperti meteorologi presenti all’incontro questa mattina, per poi migliorare nei giorni seguenti».

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Civitella Paganico riceve ufficialmente la bandiera di ComuneCiclabile...

Bonifica ex Sitoco: il Consiglio regionale approva una...

Lo sbarco sulla luna è stato davvero reale?:...

Taglio della vegetazione in eccesso: il Consorzio di...

Sanità, la gratitudine di un paziente per l’ospedale...

Birrifici agricoli, street food, artigianato e musica dal...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: