Bonifica ex Sitoco: il Consiglio regionale approva una mozione presentata da Minucci

Firenze. Con il voto unanime della seconda commissione del Consiglio regionale, è stata approvata una mozione per l’area di Orbetello e la sua salvaguardia ambientale.

A promuovere questa iniziativa il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci, alla quale hanno aderito anche i consiglieri di maggioranza. La proposta è stata controfirmata dalla consigliera regionale Lidia Bai, del Partito Democratico.

La mozione riguarda l’area Sin (Sito di interesse nazionale) di Orbetello, che comprende circa 204 ettari di suolo e 2.645 ettari di laguna. Include i territori dei comuni di Orbetello e Monte Argentario, con particolare riferimento alla bonifica dell’ex stabilimento chimico Sitoco e sui bacini lagunari.

La mozione

Nel dettaglio, sintetizzando anni di provvedimenti, la mozione si articola richiamando i vari passaggi che a livello nazionale e regionale hanno interessato l’area, soprattutto per la contaminazione dei suoli, con la presenza di metalli pesanti e ceneri di pirite, principalmente nell’area “Bacini”, ma anche nei sedimenti lagunari, con il mercurio nella zona di Ansedonia. Nel 2012 la Regione Toscana è subentrata per le iniziative di risanamento ambientale della laguna di Orbetello.

Da questo è nato l’Accordo di Programma del 2018 fra i vari soggetti interessati, con una copertura finanziaria pari a oltre 35milioni di euro. I vari passaggi, ben descritti nella narrativa della mozione, evidenziano i notevoli ritardi con i quali è stata affrontata la questione, nonostante che la cabina di regia appositamente creata avesse individuato 5 interventi prioritari, ma altre successive valutazioni hanno messo a nudo altre criticità.

“Come si vede – spiega il consigliere regionale Luca Minucci – ci sono responsabilità diffuse e annosi ritardi. In questa fase, più che individuare le colpe, mi interessa che si sblocchino gli interventi e si proceda quanto prima. Per tutto questo, la mozione impegna la Giunta regionale e l’assessore competente in materia ad attivarsi nei confronti del Governo affinché sia rappresentata l’urgenza di concludere rapidamente il procedimento presso il Mimit (ex-Mase) per l’approvazione definitiva degli interventi di messa in sicurezza, con l’assegnazione alla Regione Toscana delle risorse stanziate, di modo che non ci siano più ostacoli alla esecuzione degli interventi per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Vorrei ricordare che il Governo Meloni, lo scorso gennaio, ha stanziato circa 10 milioni di euro per le bonifiche”.