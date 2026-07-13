“Artigiani per la vita”: ancora alcuni posti per l’evento benifico, ecco il menu

Grosseto. Sono ancora disponibili alcuni posti per la serata di raccolta fondi “Artigiani per la vita”, organizzata da Cna Grosseto e in programma martedì 21 luglio alla Cava di Roselle.

L’evento benefico, che ogni anno mobilita centinaia di persone con l’intento di raccogliere fondi per un progetto di natura sociale, è dedicato quest’anno a sostenere la comunità educativa “Santa Elisabetta” di Grosseto, struttura che accoglie minori in difficoltà e che ha l’obiettivo di acquistare un pulmino da nove posti per permettere ai ragazzi ospitati di partecipare a varie attività ricreative e sociali.

Il programma della serata

La serata promette momenti di intrattenimento, con musica e teatro, e una gustosa cena preparata e servita da dirigenti e personale di Cna Grosseto, con il supporto di Mauro Del Principe, Giulio Marconi e dei Grigliatori di Maremma, oltre che grazie alla generosità dei moltissimi sponsor che mettono a disposizione i loro prodotti.

Il menu prevede un aperitivo con prodotti del territorio (affettati, formaggi, schiacce ripiene, bruschette, gelato all’olio e molto altro), accompagnato da “bollicine di benvenuto” servite dai sommelier della Ses e dell’Ais. A seguire saranno serviti un risotto all’uva e champagne, le penne ai sapori dell’Amiata (con porcini e salsiccia), una grigliata mista accompagnata da pomodori profumati al basilico e la torta “Artigiani per la vita”. Il tutto sarà accompagnato da acqua, vini bianchi e rossi e caffè. Il contributo minimo è di 35 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini.

Ad allietare la serata, condotta da Carlo Sestini, saranno Alessandro Pizzetti al sax, Alessandro Golini e Paolo Battistini, rispettivamente al violino e alla chitarra, e l’attrice Katia Fini.

La serata “Artigiani per la vita” è resa possibile grazie al sostegno di Cna nazionale e Cna Toscana, Artigiancredito, cooperativa sociale Uscita di Sicurezza, Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, Comit, Caffè d’Italia, panificio I Frutti del Grano, Terre dell’Etruria, Assicoop Toscana, Conad (negozi di Grosseto e Castiglione della Pescaia), Caseificio Sociale di Manciano, Banca Tema, Sapori di Toscana, Eventi Perfetti Noleggio Attrezzature, Sbrocca, bar pasticceria Rock Flower, Tv9, Maremma in Diretta, Termo Benessere, Soddu Lavanderia Industriale, Antichi Gusti di Maremma, Favilli, Vagheggini società agricola, Bartolini Spa Lucca, Michele Guerrini Immagini, caseificio Quadalti, Big Mat Edilizia Commerciale, “Il Bosco in Tavola” di Alessandro Pasqui, Mauro Del Principe, Giulio Marconi e i Grigliatori di Maremma.

Per prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564.4711 oppure scrivere all’indirizzo associazione@cna-gr.it.