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Sanità, Toscana terza per Agenas. Giani: “Conferma di investimenti forti e competenze”

Il rapporto dell'agenzia del Ministero della Salute monitora l'erogazione delle prestazioni dei Lea, i livelli essenziali di assistenza

di Redazione
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“È un risultato che conferma la validità di una sanità pubblica che in Toscana è fatta di investimenti forti da parte della Regione e di un capitale umano straordinariamente efficiente ed efficace”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commenta il rapporto di Agenas, l’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali del Ministero della Salute, che vede la Toscana al terzo posto tra le regioni italiane per l’erogazione dei Lea, i livelli essenziali di assistenza.

La Toscana si piazza dunque sul podio, con 280 punti, appena sotto l’Emilia Romagna, seconda a quota 282, e al Veneto, che con 288 punti è in cima alla classifica, la quale monitora le performance del 2024.

“Si tratta di un punteggio che ci rende orgogliosi del percorso fatto – aggiunge Gianiinsieme agli uomini e alle donne del sistema sanitario regionale. Consapevoli del fatto che è necessario continuare a lavorare ogni giorno per affrontare le criticità e offrire ai cittadini toscani una sanità pubblica che sia sempre di alto livello e in grado di rispondere ai loro bisogni”.

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