Home Cultura & SpettacoliI Crazy Floyd in concerto gratuito: suoni, immagini e atmosfere dei Pink Floyd dal vivo
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli FollonicaCultura e Spettacoli GrossetoFollonica

I Crazy Floyd in concerto gratuito: suoni, immagini e atmosfere dei Pink Floyd dal vivo

L'iniziativa è in programma sabato 18 luglio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 11 views

Follonica (Grosseto). Ci sono concerti che propongono un repertorio e altri che cercano di ricreare un’esperienza.

È questa la filosofia dei Crazy Floyd, protagonisti sabato 18 luglio, alle 21:15, in piazza a Mare (Piazza Nicola Guerrazzi) a Follonica, nell’ambito della rassegna estiva “Onde sonore”, organizzata dalla Pro Loco Follonica in collaborazione con il Comune di Follonica. L’ingresso è gratuito.

Il concerto

I Crazy Floyd propongono uno spettacolo che nasce dal desiderio di riportare sul palco non soltanto le composizioni dei Pink Floyd, ma anche le atmosfere, i suoni e le suggestioni che hanno reso la band inglese una delle più influenti della storia del rock.

Il repertorio attraversa l’intera carriera del gruppo, dagli esordi psichedelici guidati da Syd Barrett fino ai grandi album della maturità artistica, offrendo un viaggio attraverso oltre trent’anni di musica che ha lasciato un segno indelebile nella cultura contemporanea.

La cifra distintiva dello spettacolo è la ricerca della massima fedeltà sonora. Tutta la musica viene eseguita rigorosamente dal vivo, senza basi musicali, mentre gli effetti sonori che caratterizzano molti dei brani, voci, rumori, ambientazioni e sequenze originali dei Pink Floyd, vengono riproposti in perfetta sincronia con l’esecuzione della band, contribuendo a ricreare l’atmosfera dei concerti che hanno fatto la storia.

Accanto alla componente musicale, anche quella visiva assume un ruolo fondamentale. Ogni brano è accompagnato da proiezioni video sincronizzate con la musica, pensate per amplificare il coinvolgimento del pubblico e trasformare il concerto in un’esperienza immersiva dove immagini e suoni si fondono in un unico racconto.

Sul palco saliranno Francesco Novelli (voce), Katia Fini (voce e cori), Sauro Gaggioli (chitarra e lap steel), Andrea Macii (chitarra), Claudio Loggini (tastiere e sintetizzatori), Leonardo Allesi (sax), Paolo Villani (basso) e Samuel Tognoni (batteria), musicisti accomunati da una profonda conoscenza del repertorio floydiano e da una costante attenzione alla qualità dell’esecuzione.

L’appuntamento del 18 luglio rappresenta un’occasione per rivivere dal vivo alcuni dei brani più celebri della storia del rock in uno spettacolo capace di coinvolgere appassionati, musicisti e semplici curiosi, all’interno della suggestiva cornice estiva di piazza a Mare.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Castiglione racconta”, ecco la nuova rassegna letteraria estiva:...

“Attra-verso” e “Florilegio”: al via le mostre di...

In paese e nelle frazione le piazze diventano...

“Music & Wine”: il Trio Virtuoso in concerto...

Da Maria Elena Boschi a Giuseppe Conte passando...

Una nuova auto per il gruppo volontariato dell’Associazione...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: