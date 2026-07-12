Da Maria Elena Boschi a Giuseppe Conte passando per Tomaso Montanari: torna Capalbio Libri

Capalbio (Grosseto). È in arrivo la XX edizione di Capalbio Libri, festival sul piacere di leggere che si terrà a Capalbio dal primo all’8 agosto.

Quest’anno gli incontri si svolgeranno nel nuovissimo Anfiteatro del Leccio di via Giovanni Pascoli 13, appena fuori dal centro abitato e firmato dal noto architetto olandese Maurice Nio. Si tratta di una struttura moderna e funzionale che assicura un’acustica eccezionale e una vista inedita sul borgo antico di Capalbio e le sue storiche mura.

Come ogni anno, il festival è accompagnato da una nuova illustrazione, sempre scelta dall’art director Piero Zagami. A firmare quella della XX edizione è Jacopo Rosati, illustratore italiano che ha iniziato la sua carriera a Venezia nel 2006 presso lo Studiocamuffo e opera oggi principalmente nel mercato editoriale e pubblicitario, settori in cui ha consolidato la sua professionalità nel corso del tempo. Il suo approccio creativo si distingue per l’eclettismo tecnico: Rosati spazia con disinvoltura dal collage ai software digitali, sperimentando liberamente stili e linguaggi differenti per rispondere con precisione alle specifiche esigenze di ogni progetto.

“Nel disegnare questa tavola per Capalbio Libri 2026 – ha dichiarato Jacopo Rosati – ho voluto che il borgo non fosse solo un luogo, ma un organismo vivente fatto di storie. L’ho immaginato sospeso, protetto dalla sua iconica cinta muraria che qui non divide, ma accoglie e invita alla lettura”.

Il festival è ideato e diretto da Andrea Zagami ed è organizzato dall’agenzia di comunicazione integrata Zigzag.

“Siamo felici di inaugurare questa nuova casa per Capalbio Libri – ha detto Andrea Zagami – voluta dall’amministrazione comunale e dal suo sindaco Gianfranco Chelini che, con il sostegno della Regione Toscana, dota Capalbio di un’importante infrastruttura sociale. Il nuovo teatro all’aperto fa seguito alla rinascita del Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige; adesso possiamo pensare ad un programma più vasto di iniziative che possa andare oltre l’estate”.

Il programma

Il programma, articolato in otto serate, dal primo all’8 agosto, è ricco di appuntamenti, con ospiti di rilievo appartenenti al mondo dell’informazione, dell’economia e della politica, che presenteranno i loro libri e terranno dibattiti sui più stringenti temi sociali che riguardano la contemporaneità. A impreziosire gli incontri, introdotti da volti televisivi e importanti firme del giornalismo, le letture di attori e attrici provenienti dal cinema e dal teatro. Presto sarà disponibile sul sito www.capalbiolibri.it.

Capalbio Libri ha il patrocinio del Ministero della cultura, della Regione Toscana, del Comune di Capalbio e della Fondazione Capalbio ed è promosso dall’associazione “Il piacere di leggere”. Affari Italiani è media partner della manifestazione.

Il festival è organizzato con il contributo di: Banca Intesa, Aspesi, Terre di Sacra, Fr.lli Massai, Ama Giardini, Banca Tema, Il Girasole, Agriturismo 8 e 28 e Centroauto. In collaborazione con: Hotel Valle del buttero, Locanda Rossa, Clivo degli Ulivi, Monteverro, Jacobelli Liquori, Ristorante La Torre, Il Bianconiglio, Drinkable, Gallù e Pacchiarotti Manutenzioni.