“Attra-verso” e “Florilegio”: al via le mostre di arte contemporanea a Villa Sforzesca

Castell’Azzara (Grosseto). Castell’Azzara si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate, con l’inaugurazione del progetto espositivo che riunisce le mostre “Attra-verso”, dell’artista internazionale Virginia Ryan, e “Florilegio”, del professor Franco Fiorillo.

L’evento, promosso dall’amministrazione comunale di Castell’Azzara, si terrà sabato 18 luglio alle 18.00 nella suggestiva cornice di Villa Sforzesca e segnerà l’apertura di un percorso espositivo visitabile fino al 13 settembre.

Le mostre

Il progetto, curato dal professor Antonio E. M. Giordano e realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, rappresenta un’importante occasione per valorizzare il dialogo tra arte contemporanea, territorio e patrimonio storico, trasformando Villa Sforzesca in uno spazio di incontro tra linguaggi artistici, culture e sensibilità differenti.

Nel corso della cerimonia inaugurale interverranno il sindaco di Castell’Azzara Tullio Tenci, il professor Antonio E. M. Giordano, l’artista Virginia Ryan e il professor Franco Fiorillo, protagonisti di un progetto che porta nel cuore dell’Amiata due percorsi espositivi capaci di offrire al pubblico esperienze artistiche originali e di grande valore culturale.

«Siamo orgogliosi di ospitare a Castell’Azzara un progetto artistico di così alto livello, capace di mettere in dialogo artisti, sensibilità e linguaggi differenti all’interno di uno dei luoghi più significativi del nostro patrimonio culturale. Crediamo che la cultura rappresenti un investimento per il futuro delle nostre comunità: significa creare occasioni di incontro, rendere il nostro territorio sempre più attrattivo e offrire ai cittadini esperienze di valore. Villa Sforzesca si conferma uno spazio aperto alla creatività e al confronto, contribuendo a far conoscere Castell’Azzara ben oltre i confini del nostro territorio», dichiara il sindaco Tullio Tenci.

L’amministrazione comunale invita cittadini, associazioni, appassionati d’arte e visitatori a partecipare all’inaugurazione e a visitare le due esposizioni, che resteranno aperte al pubblico con ingresso libero dal 18 luglio al 13 settembre, offrendo un’opportunità unica per vivere Castell’Azzara attraverso il linguaggio universale dell’arte contemporanea e riscoprire uno dei luoghi più affascinanti del territorio.