Triplo intervento in notturna sulla dorsale Fiora: possibili disagi in sette comuni

Grosseto. Triplo intervento in notturna sulla dorsale Fiora.

Per martedì 14 luglio Acquedotto del Fiora mette in campo un piano di tre interventi non differibili in altrettanti punti della condotta dorsale situati nelle località Prato, nel comune di Santa Fiora, e Scalabrelli e Catabbio, nel comune di Semproniano. Saranno coinvolti un totale di 25 persone tra operatori Fiora sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne.

I lavori

A partire dalla mattina verranno effettuate le operazioni di allestimento dei cantieri e gli scavi, mentre l’interruzione del flusso idrico è prevista a partire dalle ore 20 ed interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nei comuni di Capalbio, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Montalto di Castro, le località Tirli e Pian d’Alma, nel comune di Castiglione della Pescaia, e via Da Vinci, strada dei Poggi, Catabbio, Scovaventi, Monti e Casavecchia, nel comune di Semproniano. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente nella mattina di mercoledì 15 luglio.

Acquedotto del Fiora attiverà tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare il più possibile i possibili disagi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili. Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso.

Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione.

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