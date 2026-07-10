La parrocchia di Santa Luca in festa: 60 anni di sacerdozio per Padre Lamberto

Grosseto. Ci sono storie che si intrecciano con la vita di una comunità in modo così profondo da diventarne un punto di riferimento insostituibile. È il caso di Padre Lamberto Fantoni, religioso dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, che taglia lo straordinario traguardo dei 60 anni di sacerdozio, essendo stato ordinato a Firenze il 10 luglio 1966.

Dietro la tipica e apparente ritrosia da buon carrarino, padre Lamberto unisce una mente brillantissima a un profondo spirito di servizio. Nato a Carrara nel 1941 e laureato in teologia dogmatica, ha svolto un percorso di alto profilo come docente a Viterbo e, successivamente, a Roma, dove ha servito la Curia generale dell’Ordine anche come segretario particolare del Ministro Generale dei Cappuccini.

Nei primi anni ’80 l’arrivo a Grosseto, città che è diventata la sua casa. Da oltre quarant’anni il suo nome è indissolubilmente legato al quartiere di Barbanella e alla parrocchia di Santa Lucia, che ha guidato come parroco per undici anni e che tuttora serve con dedizione. Il suo ministero ha toccato da vicino l’intera cittadinanza anche attraverso il delicato servizio di cappellano all’ospedale Misericordia e l’impegno pluriennale come stimato docente di religione e vicepreside alla scuola media “G. Vico”, come assistente scout Agesci e del Masci. Un legame, quello con i suoi ex studenti, rimasto intatto nel tempo, tanto che ancora oggi in molti lo cercano per celebrare i momenti più importanti delle loro famiglie.

Uomo arguto, ironico e schivo verso le formalità, padre Lamberto ha sempre preferito i rapporti autentici e la concretezza dei gesti quotidiani alle grandi platee. In occasione di questa ricorrenza, la comunità della parrocchia di Santa Lucia e tutti coloro che lo conoscono si stringono attorno a lui con profonda gratitudine. Per consentire la più ampia partecipazione dei fedeli, la parrocchia di Barbanella fa sapere che i festeggiamenti in suo onore saranno organizzati subito dopo l’estate.

«Sessant’anni di sacerdozio sono un dono bello per la Chiesa. Padre Lamberto tra ospedale, scuola e parrocchia ha seminato un bene profondo, accompagnando generazioni di grossetani. A lui va il grazie affettuoso di tutta la diocesi», dichiara il vicario generale della diocesi di Grosseto, don Pier Mosetti.