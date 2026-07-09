Zona industriale: il Comune rimuove veicoli abbandonati e rifiuti

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica oggi ha portato a termine un importante intervento di rimozione dei veicoli abbandonati e dei rifiuti presenti nella aona industriale, interessando in particolare via dell’Industria e via dell’Artigianato.

L’intervento ha riguardato la rimozione dei veicoli abbandonati presenti in via dell’Industria, privi delle parti necessarie a consentire una corretta circolazione e pertanto classificati come rifiuti, oltre alla raccolta e alla rimozione dei materiali abbandonati presenti sulla sede stradale sia in via dell’Industria che in via dell’Artigianato.

L’area era stata posta sotto sequestro preventivo a seguito dell’attività di controllo e della segnalazione della Polizia Locale, per consentire gli accertamenti e, a seguito delle procedure previste, è stato possibile procedere alla liberazione dell’area e completare le operazioni di rimozione, restituendo alle due vie condizioni di maggiore sicurezza, ordine e decoro.

“Desidero rivolgere un ringraziamento all’ufficio Ambiente e al Comando di Polizia Locale per il lavoro svolto con professionalità, tempestività e collaborazione, che ha consentito di portare a termine un intervento importante per la tutela del territorio e della collettività – dichiara il vicesindaco Danilo Baietti –; come vicesindaco e assessore all’ambiente continuerò a mantenere alta l’attenzione sulle situazioni di abbandono illecito di rifiuti e degrado urbano, promuovendo azioni concrete per garantire il rispetto dell’ambiente e il decoro degli spazi pubblici. La collaborazione tra amministrazione, uffici comunali e organi di controllo è fondamentale per dare risposte efficaci ai cittadini”.