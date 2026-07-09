Pap test e test Hpv: accesso libero all’ospedale per effettuare la visita

Massa Marittima (Grosseto). Domani, venerdì 10 luglio, riprende il programma di screening colpocitologico all’ambulatorio ostetrico-ginecologico dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima con una giornata ad accesso libero dedicata all’esecuzione gratuita del Pap test e del test Hpv.

Come partecipare

Potranno accedere le donne residenti di età compresa tra i 25 e i 33 anni che non abbiano effettuato un Pap test negli ultimi tre anni e le donne tra i 34 e i 64 anni che non abbiano eseguito un test Hpv (Papilloma virus) negli ultimi cinque anni.

Le interessate potranno presentarsi direttamente all’ambulatorio dalle 9.30 alle 11 oppure prenotare un appuntamento contattando il Centro Screening di Grosseto al numero 0564.486486.

A partire dal mese di agosto il servizio proseguirà con cadenza regolare ogni primo venerdì del mese. Nella prima parte della mattinata saranno effettuati Pap test e test Hpv alle donne che riceveranno direttamente a domicilio la lettera di invito con l’appuntamento. Dalle 11.30 alle 13, invece, l’ostetrica consultoriale sarà a disposizione, con accesso libero, per fornire informazioni, consulenze e chiarimenti sul programma di screening e sulla prevenzione.

La Asl Toscana sud est ricorda che aderire ai programmi di screening gratuiti rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione. La diagnosi precoce consente infatti di individuare eventuali alterazioni prima che evolvano in patologie più gravi, aumentando le possibilità di cura e contribuendo a ridurre l’incidenza e la mortalità dei tumori. Partecipare agli screening significa prendersi cura della propria salute con un gesto semplice, gratuito e di grande valore.