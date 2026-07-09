Musica, negozi aperti e punti ristoro: torna la Notte Bianca

Massa Marittima (Grosseto). Sabato 11 luglio, a partire dalle 19, è festa a Massa Marittima con la Notte Bianca 2026. Il centro storico si animerà fino a tarda notte con la musica, i punti ristoro e i negozi aperti.

Tante le band protagoniste di questa edizione: i Divi Tardivi, con il loro omaggio a Lucio Battisti, l’esplosione di ritmo con le percussioni de la Bandão, che fara ballare e divertire tutti nel centro storico; I Discopatia, con la musica ’70, ’80 e 90; Reverse electroacoustic duo e Giacomo Ghinazzi Dj.

L’evento è organizzato dalla pro loco di Massa Marittima in collaborazione con le attività commerciali del centro storico e con il patrocinio del Comune.

Nei punti ristoro organizzati dalla pro loco sarà possibile degustare i piatti cucinati dai ristoranti aderenti all’iniziativa: caffè Le Logge, osteria Grassini, pasticceria Petrai; enoteca Il Bacchino; ristorante-pizzeria Vanni; osteria toscana La Tana dei Brilli; ristorante Il Gatto e la Volpe; pasticceria La dolce Toscana; Taverna del vecchio Borgo; ristorante-pizzeria I tre archi; osteria Il Cinghiale nero; osteria da Tronca; pizzeria Il Corso; ristorante Niki.

“La Notte Bianca è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate massetana – commenta il sindaco Irene Marconi – un’occasione per vivere il nostro centro storico in un’atmosfera di festa, valorizzando il commercio locale, la ristorazione e le tante realtà che contribuiscono a rendere Massa Marittima una città accogliente e vivace. Eventi come questo sono importanti perché offrono momenti di socialità e divertimento ai cittadini e ai visitatori. Ringrazio la Pro Loco per l’impegno nell’organizzazione di questa iniziativa e tutte le attività commerciali e i ristoratori che hanno collaborato, offrendo una bella proposta”.