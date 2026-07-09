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Mazzocco: “Un impianto agrivoltaico in mezzo alla campagna, paesaggio deturpato”

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). A Ghirlanda, a sinistra le rotoballe, a destra pancali di pannelli fotovoltaici che saranno a breve stesi su quella parte e su altri due campi di fronte”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Paolo Mazzocco, consigliere comunale di opposizione a Massa Marittima, che commenta il cantiere che sta procedendo a realizzare, nella campagna massetana, all’entrata della frazione di Ghirlanda, una distesa di pannelli fotovoltaici.

“Io sono favorevole alle fonti alternative di energia, ma perché su terreni agricoli? Si, si tratta di agrivoltaico e sotto i pannelli i terreni saranno seminati, sembra, di lavanda. Ma vedremo se e per quanto tempo; intanto si procede a deturpare un paesaggio fino ad oggi integro e bellissimo. E pensare quanti siti, zone industriali abbandonate, terreni nascosti e improduttivi abbiamo e tutti hanno sempre parlato e straparlato in questo senso; invece, oltre 10 ettari di pannelli qui. È impressionante il contrasto – conclude Mazzocco tra i campi confinanti, tutti pieni di rotoballe, e quelli con i pancali di pannelli, pronti ad essere stesi”.

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