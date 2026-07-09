La “Roman Beat Generation” sbarca alla Tagliata: un pomeriggio tra poesia, dialoghi e reading

Orbetello (Grosseto). Sabato 18 luglio, alle 17.30, la suggestiva cornice della Tagliata di Ansedonia ospiterà la presentazione dell’antologia poetica “Roman Beat Generation” (Magog edizioni): un appuntamento, che ha il patrocinio del Comune di Orbetello, dedicato agli amanti della letteratura e della poesia contemporanea.

L’evento nasce dalla sinergia e la collaborazione con l’associazione Cosma (Consorzio scrittori Maremma e Amiata) e Corrente Alternata e a guidare il pubblico alla scoperta dell’opera – un movimento poetico vibrante e originale – saranno Fabrizia Sabbatini, direttrice delle edizioni Magog, ed Edoardo Piazza, curatore del volume “Roman Beat Generation”, che dialogheranno con gli autori dell’antologia che prenderanno parte all’appuntamento.

Un’occasione per approfondire la genesi dei testi, le ispirazioni e le diverse voci che compongono questo mosaico letterario. A margine della presentazione, lo spazio si trasformerà in un palco libero. È infatti previsto un reading poetico aperto, durante il quale altri autori potranno intervenire per leggere i propri versi, in un momento di spontanea espressione artistica.

«Un appuntamento – sottolinea Maddalena Ottali, assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello – che si svolge in uno dei nostri luoghi più belli e iconici e nasce dalla collaborazione di realtà associative come Corrente Alternata, che ringraziamo per l’intensa attività svolta sul nostro territorio, tesa sempre a innalzare il livello e a spaziare in numerosi ambiti artistici e culturali, toccando del corde dell’interesse di un pubblico sempre più ampio. Sono, inoltre, molto orgogliosa del fatto che si siano moltiplicati, nel corso degli anni, gli eventi legati a scrittura e lettura, ambiti che, durante la mia attività amministrativa, mi sono impegnata a promuovere con convinzione e passione».

Dettagli dell’evento

Presentazione dell’antologia poetica “Roman Beat Generation” + Open Reading

Sabato 18 luglio ore 17.30

Tagliata di Ansedonia – Via della Tagliata 10, Ansedonia

Ingresso libero