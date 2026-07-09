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Imposta di soggiorno, pubblicata la rendicontazione sull’utilizzo del gettito

di Redazione
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Grosseto. Il Comune di Grosseto ha pubblicato la documentazione relativa all’utilizzo del gettito dell’imposta di soggiorno, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta.

A tal fine è stata istituita un’apposita sezione all’interno di Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori, nella quale, a decorrere dall’esercizio finanziario 2025, saranno pubblicati annualmente gli atti e la documentazione riguardanti l’impiego delle risorse derivanti dall’imposta di soggiorno.

L’iniziativa è finalizzata a garantire la massima trasparenza sull’utilizzo del gettito dell’imposta di soggiorno, consentendo a cittadini, operatori e soggetti interessati di consultare la documentazione relativa alle risorse impiegate dall’amministrazione comunale.

La sezione dedicata è disponibile al seguente link: https://www.comune.grosseto.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/.

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