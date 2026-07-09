“E pensare che c’era il pensiero”: alla Rocca pisana omaggio al duo Gaber-Luporini

Scarlino (Grosseto). Domenica 12 luglio, alle 21.15, alla Rocca pisana di Scarlino, andrà in scena il terzo spettacolo della rassegna “Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino”, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Scarlino con la direzione artistica di Giacomo Moscato.

Sul palco, Giacomo Moscato e Luca Pirozzi porteranno “E pensare che c’era il pensiero”, omaggio all’intelligenza e al coraggio di Giorgio Gaber e Sandro Luporini.

Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito, senza obbligo di prenotazione.

Lo spettacolo

Era il 1994 quando, sulla scena teatrale e musicale italiana, usciva “E pensare che c’era il pensiero” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Si tratta di un vero e proprio capolavoro del teatro-canzone, contenente alcuni brani destinati ad un imperituro successo: “Mi fa male il mondo”, “Destra sinistra”, “L’America”, “Questi nostri tempi”, “Quando sarò capace di amare”, “Sogno in due tempi” e molti altri.

Il sodalizio artistico Gaber-Luporini, iniziato una quindicina d’anni prima, trova qui la sua piena e inarrivabile maturazione artistica dando vita a brani sagaci, divertenti, profondi, graffianti, strepitosi… portatori di un’intelligenza e di un coraggio mai visti prima sulla scena teatrale e musicale italiana. Le tematiche sono quelle care anche alle precedenti esperienze di teatro-canzone (la politica, la società, l’amore, il conformismo, la falsità, i vizi di un’umanità ipocrita sempre meno “umana” e sempre più egoista e meschina), ma qui la visione raggiunge una lucidità sconcertante, lontana da qualsiasi illusione o consolazione ideologica e talmente autentica da risultare addirittura profetica.

Questo spettacolo, a oltre trent’anni di distanza, è dichiaratamente un omaggio all’intelligenza e al coraggio di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, ma non come l’imitazione che ne può fare una tribute band, bensì come un nuovo allestimento, fedelissimo nei testi e nelle melodie, ma del tutto innovativo per ciò che riguarda gli arrangiamenti e le timbriche vocali e musicali.