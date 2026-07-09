Contributi della Regione a Grosseto, il Pd: “Il centrodestra si prende meriti non suoi”

Grosseto. “Accogliamo con favore il fatto che, al termine del confronto in Consiglio regionale, alcuni esponenti del centrodestra abbiano deciso di sostenere gli emendamenti che destinano 220.000 euro al restauro delle ex Terme leopoldine di Roselle e 90.000 euro al completamento del recupero del muro storico di via di Mezzo a Batignano, due interventi importanti per la tutela del patrimonio e per la valorizzazione del territorio grossetano”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Giacomo Termine, segretario provinciale della Federazione del Pd della provincia di Grosseto, Marco Simiani, segretario dell’Unione Comunale del Pd di Grosseto, Leonardo Culicchi, capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Grosseto, Anna Guidoni, segretaria del Pd del circolo di Roselle.

“Ci sorprende però leggere comunicati nei quali si cerca di attribuire esclusivamente a sé il merito di questi risultati – continua la nota -. La realtà è molto diversa. Nella discussione sulla variazione di bilancio il centrodestra ha condotto una significativa azione di ostruzionismo, rallentando l’iter del provvedimento. Solo successivamente ha scelto di votare a favore di alcune proposte che ha ritenuto condivisibili. È una scelta che apprezziamo, perché quando un provvedimento è utile ai cittadini è positivo che raccolga il consenso più ampio possibile. Ma non si possono riscrivere i fatti. Senza la maggioranza che governa la Regione Toscana, senza il lavoro della Giunta regionale e senza il voto determinante della maggioranza consiliare, quelle risorse non sarebbero mai state stanziate”.

“Questo è un dato politico e istituzionale incontestabile. Le risorse per Roselle e Batignano sono il frutto di una Regione che continua a investire sui territori, anche attraverso il lavoro quotidiano della maggioranza che sostiene il presidente della Regione e gli assessori competenti. Se poi l’opposizione decide di condividere alcune di queste scelte, non possiamo che prenderne atto positivamente. Ciò che appare singolare è il tentativo di trasformare un voto favorevole arrivato dopo settimane di ostruzionismo in una rivendicazione esclusiva del risultato – termina il comunicato -. Le opere pubbliche e gli investimenti non si realizzano con i comunicati stampa, ma con gli atti amministrativi, con le coperture finanziarie e con una maggioranza che se ne assume la responsabilità. Il Partito Democratico della provincia di Grosseto continuerà a sostenere ogni investimento utile per il territorio, riconoscendo il valore del confronto istituzionale, ma senza accettare ricostruzioni che alterano la realtà dei fatti”.