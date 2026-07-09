“ArcheOrchestra”: omaggio a Beethoven al Parco archeologico di Cosa

Orbetello (Grosseto). Nel 2027 ricorre il bicentenario della morte di Ludwig Van Beethoven e il festival “ArcheOrchestra” rende omaggio al grande compositore tedesco con il concerto “Beethoven: aspettando il bicentenario“, che vedrà in scena l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta dallo spagnolo Pascual Cabanes, con Alessandro Marano al pianoforte.

È il terzo concerto del nuovo festival musicale estivo organizzato dall’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e dai Parchi archeologici della Maremma con la direzione artistica di Antonio Di Cristofano e il sostegno del Ministero della Cultura.

L’appuntamento è per venerdì 10 luglio alle 21.15 al Parco archeologico di Cosa, ad Ansedonia.

Il programma

Il programma prevede l’esecuzione di alcune tra le più celebri composizioni di Beethoven: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 in mib magg. op. 73 “Imperatore” e la Sinfonia n. 2 in re magg. op. 36.

Biglietti a 10 euro (posti unici a sedere non numerati, fino ad esaurimento: 100 posti disponibili) acquistabili in prevendita online sulla piattaforma Musei italiani al link https://www.museiitaliani.it/acquista-biglietto o sul posto prima dello spettacolo. È incluso l’ingresso al Parco archeologico con visita guidata alle o20. All’ingresso è richiesto di presentare in formato cartaceo i biglietti acquistati online.

Pascual Cabanes, originario di Llíria (Valencia), è uno dei più promettenti giovani direttori d’orchestra spagnoli. Ha conseguito diplomi avanzati in Direzione d’orchestra e Corno, una laurea con lode in Direzione d’orchestra e di banda all’Associated Board of the Royal Schools of Music di Londra e un master in Ricerca musicale all’Università internazionale di Valencia. Ospite di festival e direttore di orchestre in Spagna, Italia, Polonia, Portogallo, Bulgaria, Egitto e Brasile, si è esibito in importanti sale da concerto, come l’Auditorium nazionale di musica di Madrid, il Palau de la Música di Valencia, il Palau de les Arts Reina Sofía e in altri Paesi europei, dirigendo anche solisti di fama internazionale. Attualmente è direttore artistico e musicale dell’Harmonie Ensemble, direttore didattico e docente di direzione d’orchestra all’Accademia internazionale di direzione d’orchestra “José Collado” e docente di orchestra e banda alla Scuola di musica di Alta performance di Valencia.

Alessandro Marano, cosentino, si è formato sotto la guida di Giuseppe Maiorca al Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza e frequentando i corsi internazionali di alto perfezionamento pianistico alla Foundation “Paul Hindemith” di Blonay, in Svizzera, seguendo le lezioni di maestri e concertisti di fama internazionale, fra i quali Edith Fischer e Paul Badura-Skoda. Ha ottenuto premi, menzioni speciali, borse di studio e riconoscimenti in più di cinquanta concorsi pianistici nazionali e internazionali, suona come solista in tutta Italia e all’estero, dal resto d’Europa fino agli Stati Uniti, Brasile e Messico, e si è esibito con prestigiose orchestre in tutto il mondo, spaziando fra i concerti di Bach, Beethoven, Mozart, Liszt, Grieg, Schumann, Franck, Brahms, Tchaikovsky, Rachmaninoff e Gershwin. Nel 2025, su invito della Prima Music Foundation, ha suonato alla Carnegie Hall di New York. È docente di pianoforte al Conservatorio “Torrefranca” di Vibo Valentia.

Il programma completo del festival ArcheOrchestra è disponibile sul sito web dei Parchi archeologici della Maremma (https://parchiarcheomaremma.cultura.gov.it/).