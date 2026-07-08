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Torna il Festival della Poesia: due giorni dedicati alla parola, alla scrittura e all’incontro

Il programma della manifestazione

di Redazione
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Arcidosso (Grosseto). Sabato 11 e domenica 12 luglio Salaiola ospita il Festival della Poesia, con due appuntamenti dedicati alla parola, alla scrittura e alla capacità della poesia di creare relazione, ascolto e condivisione.

Il programma

Si comincia sabato 11 luglio, alle 17.30, con la presentazione del libro “Ma il bene resiste” di Massimiliano Bardotti, insieme a Gregorio Iacopini e allo stesso autore.

Il giorno successivo, domenica 12 luglio, dalle 9.30 alle 12.30, è in programma il laboratorio di poesia “Il minimo germoglio”, a cura di Massimiliano Bardotti.

Il laboratorio di scrittura prevede una compartecipazione di 30 euro. Per prenotazioni: 335.8116977 oppure 329.8469827.

“La poesia è spesso uno sguardo grato su quel che c’è”, scrive Chandra Livia Candiani. La poesia indica una possibilità di attenzione, un modo diverso di abitare il presente, di riconoscere ciò che resta vivo anche nei passaggi più fragili.

Il Festival della Poesia a Salaiola nasce da questo sguardo: dal desiderio di incontrarsi intorno alle parole, di condividere letture, pensieri ed esperienze, lasciando spazio alla scrittura come pratica di ascolto e di cura.

Due giornate pensate per chi ama la poesia, per chi scrive, per chi desidera avvicinarsi alla parola poetica e per chi cerca un tempo lento, raccolto, capace di mettere al centro la bellezza delle relazioni e dei luoghi.

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