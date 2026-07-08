Home Castiglione della Pescaia“Tombolata sotto le stelle”: musica con il Conte Max e solidarietà per aiutare Insieme in Rosa
Castiglione della PescaiaCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Castiglione della PescaiaCultura e Spettacoli Grosseto

“Tombolata sotto le stelle”: musica con il Conte Max e solidarietà per aiutare Insieme in Rosa

L'iniziativa è in programma sabato 11 luglio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 50 views

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sabato 11 luglio l’appuntamento è a Castiglione della Pescaia per la grande “Tombolata sotto le stelle”.

Una serata speciale da vivere tutti insieme, tra musica, risate e tanta allegria, nella cornice del lungomare di via Roma e di piazzale Maristella.

Si partirà alle 21 con lo spettacolo musicale del mitico Conte Max Venturacci insieme a Tore: una vera e propria leggenda della Maremma, capace di portare una ventata di energia pura e simpatia contagiosa con canzoni che faranno cantare e ballare il pubblico di tutte le età. Subito dopo la musica, si entrerà nel vivo con la grande tombolata in piazza.

«Le cartelle si potranno acquistare direttamente sul posto – spiega Donatella Guidi, presidente dell’associazione Insieme in Rosa – e ci saranno tanti bei premi in palio, per il divertimento di grandi e bambini. Tutto con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un video endoscopio ad alta definizione per il reparto di Gastroenterologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Vi aspettiamo numerosi».

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

I Dire Straits Reload in concerto: la cover...

“Trame di cielo”: al via la mostra della...

Torna il Festival della Poesia: due giorni dedicati...

Il Piombo di Magliano torna a casa: mostra...

Spettacolo e solidarietà: torna Dilettando con Avis

Aperture straordinarie serali ed eventi nei musei: tornano...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: