“Tombolata sotto le stelle”: musica con il Conte Max e solidarietà per aiutare Insieme in Rosa

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sabato 11 luglio l’appuntamento è a Castiglione della Pescaia per la grande “Tombolata sotto le stelle”.

Una serata speciale da vivere tutti insieme, tra musica, risate e tanta allegria, nella cornice del lungomare di via Roma e di piazzale Maristella.

Si partirà alle 21 con lo spettacolo musicale del mitico Conte Max Venturacci insieme a Tore: una vera e propria leggenda della Maremma, capace di portare una ventata di energia pura e simpatia contagiosa con canzoni che faranno cantare e ballare il pubblico di tutte le età. Subito dopo la musica, si entrerà nel vivo con la grande tombolata in piazza.

«Le cartelle si potranno acquistare direttamente sul posto – spiega Donatella Guidi, presidente dell’associazione Insieme in Rosa – e ci saranno tanti bei premi in palio, per il divertimento di grandi e bambini. Tutto con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un video endoscopio ad alta definizione per il reparto di Gastroenterologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Vi aspettiamo numerosi».