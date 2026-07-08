“PopCast – Castiglione Sound Festival”: Angelica Bove apre la rassegna musicale

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Tutto pronto a Castiglione della Pescaia per il primo appuntamento della terza edizione di ‘PopCast – Castiglione Sound Festival’, la rassegna estiva dedicata alla musica pop e contemporanea promossa dal Comune di Castiglione della Pescaia in collaborazione con Men/Go Music Fest.

A salire sul palco di piazza Orto del Lilli, sabato 11 luglio alle 21.30, sarà Angelica Bove, tra le voci emergenti più interessanti della nuova scena italiana e rivelazione del Festival di Sanremo 2026 – Nuove Proposte, dove ha conquistato il 2° posto, il Premio della critica “Mia Martini” e il Premio della sala stampa Radio-Tv-Web “Lucio Dalla”.

«È con grande entusiasmo – annuncia il sindaco Elena Nappi – che il Comune di Castiglione della Pescaia apre la terza edizione del Castiglione Sound Festival, che avrà il privilegio di ospitare il concerto di Angelica Bova. Celebriamo con grande piacere il talento di un’artista straordinaria che si esibisce su un palcoscenico sorprendente che nel corso degli anni ha decisamente portato fortuna agli artisti che l’hanno calcato e che rappresenta un ulteriore trampolino di lancio che dà visibilità a giovani stelle emergenti sulla scena musicale. Queste scelte dimostrano, ancora una volta, la nostra volontà di sostenere sempre nuovi talenti e il Cast Sound Festival è la manifestazione perfetta per dimostrarlo. Invito tutti a partecipare e a vivere insieme questa magica serata di musica e passione».

Classe 2003, Angelica Bove si è avvicinata alla musica pubblicando cover di successi famosi sui social, prima di farsi conoscere dal grande pubblico attraverso i talent show televisivi, arrivando fino alle fasi finali di X Factor e quest’anno a Sanremo Giovani, dove si è distinta come una delle proposte più promettenti della nuova generazione. Dopo diversi singoli di successo, ha consolidato il proprio percorso artistico con l’album d’esordio ‘Tana’ e un tour nazionale.

Ad aprire la serata di Pop Cast, prima del live, ci sarà l’opening DJ set di Ele Noyr.

«Una grandissima soddisfazione e un onore – dichiara Paco Mengozzi di Men/Go Music Fest – proseguire questo percorso per la terza edizione del PopCast – Castiglione Sound Festival. Un’edizione che si conferma dopo il successo degli anni scorsi, con un nuovo programma e un nuovo cartellone che si inaugura con Angelica Bove. Siamo felicissimi di averla in questa prima data: è in un percorso di crescita e di forte esplosione artistica dopo X Factor e Sanremo Giovani, dove ha ottenuto un importante risultato. È ora impegnata in un tour significativo e siamo felici di accoglierla. Ringraziamo il Comune di Castiglione della Pescaia e ci aspettiamo grandi numeri per una rassegna musicale che continua a crescere, attirando pubblico in un periodo molto intenso ma con una qualità musicale elevata in un territorio unico come quello di Castiglione della Pescaia».

Il programma di PopCast – Castiglione Sound Festival prosegue mercoledì 6 agosto con i Quartiere Coffee, storica band reggae italiana pronta a coinvolgere il pubblico con la sua energia, e si chiude con il gran finale giovedì 4 settembre che vedrà protagonista del concerto al “Calasole Live” Daniele Silvestri in un suggestivo spettacolo sulla spiaggia della Darsena.