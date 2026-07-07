Provincia, Bisconti: “Variazione di bilancio destina più risorse per le strade”

Grosseto. “Esprimo soddisfazione per l’approvazione della variazione di bilancio in Consiglio provinciale, che permette di aggiornare il Piano delle opere pubbliche incrementando le risorse destinate alla manutenzione e alla sicurezza della rete stradale provinciale”: a dichiararlo è Valentino Bisconti, vicepresidente della Provincia di Grosseto.

“Ne beneficerà anche la zona sud della provincia, dove saranno realizzati interventi attesi da tempo dalla popolazione locale. A partire dalla rotatoria a Terrarossa, – prosegue Valentino Bisconti – che consentirà di eliminare il pericoloso incrocio tra la Sp 161 Porto Santo Stefano e la Sp 2 Porto Ercole, dove negli anni si sono verificati numerosi incidenti. Nel Piano delle opere pubbliche sono state inserite le risorse per realizzare l’opera, 300mila euro, che consentiranno di partire con i lavori in autunno”-

“A questi si aggiungono ulteriori 250mila euro per la strada provinciale 161 Porto Santo Stefano, dove di recente la Provincia ha investito 900mila euro – prosegue Valentino Bisconti – per la manutenzione straordinaria del tratto orbetellano. 128mila euro sono stati destinati alla viabilità a Isola del Giglio. A questi si aggiungono 500mila euro per la strada provinciale 25 Pitigliano -Farnese e 400mila euro per la strada provinciale 6 Monte Amiata, in località Marroneto”.

“Gli investimenti previsti consentiranno di migliorare la sicurezza, la percorribilità e la qualità della viabilità, sostenendo anche lo sviluppo economico e turistico di aree strategiche per tutto il grossetano – conclude Valentino Bisconti -. Continuerò a seguire con attenzione l’attuazione degli interventi, affinché le risorse stanziate si traducano rapidamente in cantieri e opere concrete. I cittadini chiedono strade più sicure ed efficienti e la Provincia di Grosseto sta dando risposte concrete mantenendo gli impegni presi”.