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Provincia, Bisconti: “Variazione di bilancio destina più risorse per le strade”

"Possiamo dare risposte attese da tempo anche nella zona sud"

di Redazione
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Grosseto.Esprimo soddisfazione per l’approvazione della variazione di bilancio in Consiglio provinciale, che permette di aggiornare il Piano delle opere pubbliche incrementando le risorse destinate alla manutenzione e alla sicurezza della rete stradale provinciale”: a dichiararlo è Valentino Bisconti, vicepresidente della Provincia di Grosseto.

“Ne beneficerà anche la zona sud della provincia, dove saranno realizzati interventi attesi da tempo dalla popolazione locale. A partire dalla rotatoria a Terrarossa, – prosegue Valentino Bisconti – che consentirà di eliminare il pericoloso incrocio tra la Sp 161 Porto Santo Stefano e la Sp 2 Porto Ercole, dove negli anni si sono verificati numerosi incidenti. Nel Piano delle opere pubbliche sono state inserite le risorse per realizzare l’opera, 300mila euro, che consentiranno di partire con i lavori in autunno”-

“A questi si aggiungono ulteriori 250mila euro per la strada provinciale 161 Porto Santo Stefano, dove di recente la Provincia ha investito 900mila euro – prosegue Valentino Biscontiper la manutenzione straordinaria del tratto orbetellano. 128mila euro sono stati destinati alla viabilità a Isola del Giglio. A questi si aggiungono 500mila euro per la strada provinciale 25 Pitigliano -Farnese e 400mila euro per la strada provinciale 6 Monte Amiata, in località Marroneto”.

“Gli investimenti previsti consentiranno di migliorare la sicurezza, la percorribilità e la qualità della viabilità, sostenendo anche lo sviluppo economico e turistico di aree strategiche per tutto il grossetano – conclude Valentino Bisconti -. Continuerò a seguire con attenzione l’attuazione degli interventi, affinché le risorse stanziate si traducano rapidamente in cantieri e opere concrete. I cittadini chiedono strade più sicure ed efficienti e la Provincia di Grosseto sta dando risposte concrete mantenendo gli impegni presi”.

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