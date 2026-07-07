Massa Marittima, anteprima de “La Traviata” con Stefano Cocco Cantini e l’attrice Sara Donzelli

Massa Marittima (Gr) – Prosegue a Massa Marittima il percorso di avvicinamento alla lirica promosso dal Comune in vista di Lirica in Piazza 2026. Dopo il successo della prima serata dedicata alla guida all’ascolto de La Traviata, il calendario entra nel vivo con un appuntamento speciale: mercoledì 9 luglio, alle 21.15, nel cortile della biblioteca comunale, andrà in scena l’anteprima di “La Traviata” di Accademia Mutamenti, uno spettacolo musicale e teatrale che propone una rilettura originale del celebre capolavoro di Giuseppe Verdi.

Lo spettacolo vede protagonista Sara Donzelli come attrice e voce recitante, affiancata da Stefano Cocco Cantini al pianoforte e ai sassofoni, con la cura scenica di Giorgio Zorcù. Si tratta di una trasposizione dell’opera che intreccia teatro e musica, restituendo al pubblico una prospettiva nuova e coinvolgente su una delle pagine più amate del repertorio lirico.

“Siamo agli ultimi giorni di scrittura della nostra Traviata – afferma Giorgio Zorcù – che presenteremo in anteprima a Massa Marittima il 9 luglio. Ci è piaciuto immaginare questa piccola opera da camera, un’operazione sperimentale in cui la struttura narrativa è affidata al romanzo originario, La Signora delle Camelie di Alexandre Dumas, riadattato da Sara Donzelli. È un romanzo meraviglioso, dal quale Verdi trasse la sua opera. Nello spettacolo trovano spazio alcune delle arie più celebri della Traviata, reinterpretate teatralmente da Sara Donzelli. Accanto a queste ci saranno musiche originali, composte da Stefano Cocco Cantini, che accompagneranno l’intera partitura scenica. Venite a Massa Marittima il 9 luglio per scoprire questa piccola chicca: sarà un’occasione davvero speciale e da non perdere”.

Il percorso di avvicinamento alla lirica proseguirà poi martedì 21 luglio, con la guida all’ascolto de La Bohème, e giovedì 30 luglio con quella dedicata a Il Trovatore. Entrambi gli incontri saranno condotti dal soprano Cinzia Monari, accompagnata al pianoforte da Cesare Nobile, con il coordinamento di Paolo Mari. Durante le serate sono previste anche letture sceniche a cura dell’associazione Liber Pater, che contribuiranno ad approfondire la conoscenza delle opere attraverso il racconto dei personaggi, della trama e del contesto storico e artistico.

Il ciclo di appuntamenti è promosso e organizzato dal Comune di Massa Marittima con la compartecipazione di RTI Musicainsieme-Bucaneve e dell’Associazione Toscana Lirica, con l’obiettivo di avvicinare un pubblico sempre più ampio al mondo dell’opera e prepararlo alle tre serate di Lirica in Piazza, in programma a Massa Marittima dal 3 al 5 agosto, con La Traviata, La Bohème e Il Trovatore.

Il biglietto per partecipare alle serate di luglio è acquistabile la sera stessa dell’evento: singolo evento 7 euro, abbonamento alle 4 serate 15 euro.

Il biglietto per Lirica in Piazza su https://www.ticketone.it/artist/lirica-in-piazza/?fbclid=IwY2xjawS5tiVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFRalZ6WUtTakpmT2VkWlprc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHq2SvbfZPHUQ7iRg5DEcg3JqvltnjXEHKx7v1491svDxILt-OLfFCImsR4Ma_aem_GRLlJ3l2Nhy99th6yAyrkw

foto di repertorio